Норвежская принцесса отказалась от королевских обязанностей ради американского шамана

Марта Луиза сохранит титул принцессы, но не сможет использовать его в коммерческих целях.

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51-летняя принцесса Норвегии Марта Луиза, дочь короля Харальда V и королевы Сони, у которой бурный роман с голливудским шаманом Дуреком Верреттом, заявила, что больше не будет представлять королевский дом и выполнять обязанности принцессы, сообщает издание Life in Norway.

Дискуссии о роли принцессы Марты в королевском доме Норвегии не новы. Ранее уже были предприняты меры, чтобы отделить ее собственную работу и интересы от официальной королевской деятельности.

Марта-Луиза сохранит за собой титул принцессы, но его нельзя использовать в какой-либо коммерческой деятельности, как это сделала дочь короля в 2019 году, гастролируя с Вереттом с программой под названием "Принцесса и шаман". Она также продолжит работу в качестве председателя правления фонда принцессы Марты Луизы.

Ее будущему мужу не будет разрешено представлять Королевский дом или намекать на какую-либо связь с монаршим семейством.

На странице в Instagram принцесса подтвердила свое решение.

"После периода множества вопросов, связанных со мной и ролью моей невесты, я решила, что в настоящее время больше не буду выполнять официальные обязанности в королевском дворе. Я принимаю это решение, посоветовавшись с моими родителями, королем и королевой, чтобы создать мир вокруг королевского дома", – сообщила она. Марта Луиза добавила, что у нее на сердце тяжесть из-за необходимости прекращения работы с определенным организациям, ассоциациям и мероприятиями, покровительницей которых она была.

В свою очередь король и королева поблагодарили дочь за ее деятельность в качестве члена семьи.

Связь принцессы с Дуреком Верреттом вызвала негодование в норвежском обществе, причем как в аристократических кругах, так и среди обычных граждан. Первый муж принцессы, писатель Ари Бен покончил жизнь самоубийством. Мария Луиза вышла за него в 2002 году и родила ему троих детей – Мод Анжелику, Лию Айседору и Эмму Туллулу. Пара развелась в 2016 году, что стало прецедентом для королевской семьи, а через три года на Рождество Ари покончил с собой. К такому шагу его подтолкнули проблемы, вызванные алкоголизмом и расстройствами психического здоровья, однако граждане не преминули упрекнуть в его смерти принцессу и ее нового возлюбленного. Марта Луиза узнала о смерти мужа, вернувшись домой после рождественской службы. Выстоять перед хейтерами ей помог Дурек.

О Дуреке известно, что он работал моделью, но затем стал шаманом, пройдя посвящение в Хорватии. Его неоднократно называли мошенником и популяризатором лженауки. Например, он убеждает, что химиотерапия не помогает от рака, а просто приносит деньги врачам, а случайный секс привлекает подземных духов, которые "оставляют отпечаток на внутренней стороне влагалищ". Он также утверждал, что медальон помог ему вылечиться от коронавирусной инфекции, и продвигает собственный вариант теории заговора рептилоидов.

Несмотря на такой послужной список, звездные клиенты не стесняются ходить к нему на сеансы. Среди них – оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу, чей собственный бренд Goop тоже часто оказывался замешанным в скандалах, актриса Нина Добрев, создатель блога Bulletproof Executive Дэйв Эспри и другие знаменитости.

Напомним, шаман Дурек и Марта Луиза объявили о помолвке этим летом.