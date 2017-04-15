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Главная » Стиль жизни » Брить или не брить. Как решиться на кардинальную смену имиджа
Брить или не брить. Как решиться на кардинальную смену имиджа
Фото: открытые источники

Брить или не брить. Как решиться на кардинальную смену имиджа

В подборке Men’s Health South Africa — советы для тех, кто впервые собирается побриться "под ноль"

15.04.17 410
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"Прекратите цепляться за волосы, и будет вам счастье", — уверяют своих читателей корреспонденты Men’s Health South Africa.

Если вы теряете волосы, наступает момент, когда закрывать на это глаза больше не получается. У вас есть различные варианты решения проблемы, но адекватных среди них немного. Вы можете, образно говоря, купить беруши. Можете претендовать на роль рекордсмена по искусной гребле расчёской-гребнем. Но сколько бы мы ни опрашивали мужчин, ответ очевиден: лучше всего в этой ситуации собраться с силами и побрить голову.

В теории всё просто, но такой шаг даётся трудно. Команда Men’s Health South Africa подготовила подборку советов, которые помогут понять, что пришло время это сделать. В составлении подборки журналистам помогал человек, который уже прошёл через это, и парикмахер, сталкивавшийся с бритьём "под ноль" неописуемое количество раз.

Шаг №1. Перестаньте отрицать

"Мне тогда было немногим за тридцать, — вспоминает 48-летний Брайян Голдберг, старший вице-президент нью-йоркской компании FinTech. — У меня сильно выпадали волосы. На макушке их осталось так мало, что оберегать их больше не имело смысла". Голдберг отчётливо помнит: ситуация его откровенно злила. А вот у многих других всё начинается со стадии отрицания. Зная, что проблема существует, вы не можете в этом признаться даже самому себе.

"Если у вас появилась проплешина, значит, пришло время действовать, — считает Ван Капиццано, основатель бостонской парикмахерской Tribe Barber. — Это сложно. Если вы спросите у лучших друзей: "Я потолстел?", они ответят: "Не-а". Если спросите: "У меня редеют волосы?" и услышите такое же неуверенное "не-а", пора стричься "под ноль", — уверяет Голдберг.

Шаг №2. Поразмышляйте о собственной тленности

Вам не безразличны ваши волосы. Пришло время почтить их память и попрощаться. Ведь речь идёт не только о том, что вы больше не сможете пробежаться по ним рукой. "Есть более глубокий момент, — поясняет Голдберг. — Вы начинаете осознавать, что время — это билет в один конец. Со мной такое случалось несколько раз — я был триатлетом, но мне сделали операцию на колене, и я больше не смог заниматься спортом. Время уходит, и вы ничего не сможете с этим поделать".

Давайте почтим наши волосы минутой молчания. И поговорим о дальнейших действиях.

Ваш гладко выбритый череп — великолепный повод отказаться от бритья лица. Появление бороды делает бритьё головы более оправданным, добавляет мужественности и контраста

Шаг №3. Решите, как вам удобнее действовать

Воспользоваться машинкой для стрижки или бритвой, чтобы добиться эффекта шара? Голдберг начинал с "жужжалки", но его стали раздражать крохотные вездесущие пятнышки волос, и он перешёл на пену с лезвием. Процесс, по его словам, напоминал покраску шара для боулинга.

Правда, в конце концов победили машинки для стрижки. "Бритьё лезвием по-прежнему давало гладкий результат, но время от времени я находил вросшие волоски, — вспоминает он. — Да и выглядело это как-то слишком гладко, слишком блестяще".

Шаг №4. Рассмотрите вариант с бородой

Раз уж мы говорим о бритье, ваш гладко выбритый череп — великолепный повод отказаться от бритья лица. Плешь и борода рядом навсегда. Так или иначе, появление бороды делает бритьё головы более оправданным, добавляет мужественности и контраста.

"Это приятный бонус, — заявляет Голдберг, отпустивший бороду примерно три года назад. — Человек с идеально выбритой головой и лицом кажется чересчур гладким. Ваша голова выглядит как часть носового обтекателя самолёта — слишком аэродинамическая".

Шаг №5. Сделайте это

Когда вы привыкнете к этой мысли, а щетина на вашем лице начнёт напоминать бороду, действуйте, пришло время для первого бритья головы. Если же не можете заставить себя включить машинку для стрижки, ступайте к парикмахеру и сдайтесь на его милость.

Капиццано признаётся: открывая клиентам дверь в царство бритоголовых, он прекрасно понимает, что поначалу это может быть им не по душе. "Вы будете ненавидеть меня сегодня, будете ненавидеть меня завтра, но потом полюбите до конца своей жизни, — уверяет он. — Потому что это сейчас вы постоянно думаете: "Это у меня плешь?", но вскоре навсегда забудете об этом вопросе".

По материалам: Men’s Health South Africa
Перевод Анны Синящик

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