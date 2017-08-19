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Главная » Стиль жизни » Живи сто лет. Еда и напитки, продлевающие жизнь
Живи сто лет. Еда и напитки, продлевающие жизнь
Фото: открытые источники

Живи сто лет. Еда и напитки, продлевающие жизнь

Американский ресурс Health опубликовал список продуктов, потребление которых способствует долголетию

19.08.17 18
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Журналисты Health попросили диетологов составить список продуктов, способных продлевать жизнь и сохранять здоровье. Листовая зелень, шоколад, вино – вот что для вас полезно. Все в курсе, что овощи – здоровая пища, но знаете ли вы о том, что они могут предотвратить рак? Итак, предлагаем рецепт долголетия – что нужно есть, если хотите дожить до ста лет.

Крестоцветные. Брокколи, бок-чой, красная капуста могут предотвратить возникновение злокачественных опухолей.

Вода. Хотите жить долго – позаботьтесь о том, чтобы кровь нормально циркулировала по телу без образования сгустков. Для этого важна гидрация.

Ягоды. Малина, черника и ежевика – источники антиоксидантов. Они предотвращают развитие многих опасных болезней и улучшают состояние тканей вашего организма.

Помидоры. Чем краснее, тем лучше. Красный цвет этому овощу придает вещество под названием ликопин. Это важный природный антиоксидант, который не вырабатывается в человеческом теле и поступает исключительно с пищей.

Листья салата. Их нужно есть ежедневно. Богатейший набор полезных для вашего организма веществ и низкая калорийность – что еще нужно.

Листовая зелень, шоколад, вино – вот что для вас полезно

Кофе. Потребление этого напитка снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких, например, как болезнь Альцгеймера и синдром Паркинсона.

Зеленый чай. Защитит вас от болезней сердца и некоторых онкологических заболеваний.

Продукты, содержащие пробиотики. Многие виды йогуртов, мисо суп, квашеная капуста, соленые огурцы – речь о еде, содержащей дружественные для вашего организма бактерии. Они способствуют укреплению иммунитета.

Рыба с высоким содержанием жиров. Ученые исследовали рацион людей, проживших больше ста лет. Оказалось, они едят мало мяса и много рыбы. В неделю нужно съедать минимум три рыбных блюда. Ешьте лосось, анчоусы и макрель – в них больше всего жирной кислоты Омега 3.

Бобовые. Прекрасный источник растительного белка и ценных микроэлементов. Все это при низком содержании жира и умеренной калорийности.

Цельнозерновая мука. Первый плюс этого продукта – высокое содержание клетчатки, второй – микроэлементы, защищающие вас от болезней сердца и злокачественных опухолей.

Красное вино. Избегаете алкоголя – дело ваше, но если все-таки решили выпить, пусть это будет красное вино. С его помощью ваше тело станет лучше воспринимать антиоксиданты. Кроме того, умеренное потребление вина снижает уровень стресса.

По материалам: Health
Перевод Марии Бондарь

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