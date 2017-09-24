Искусство быть уместным. 8 идей осенних луков

На светском рауте можно опозориться, даже надев норковое манто. А вот серебристая кожаная куртка, как у покорителей вселенной из старых фильмов, придётся в самый раз

Cентябрь. С деревьев ещё не облетела листва. Столики на летних площадках кафе по-прежнему заполнены клиентами. В Одессе до сих пор купаются самые стойкие пляжники, а в Киеве в программу светских мероприятий включают welcome drink на открытом воздухе.

К крыльцу пафосного ресторана Guramma подъезжает дорогое авто. Из него выходит эффектная женщина в прекрасном платье из кремовой тафты от Yves Saint Laurent. Причёска, макияж, туфли — всё на уровне. Но почему-то другие гости закрытой вечеринки на её появление реагируют сдавленным смешком. Что в ней смешного? Ларчик открывается просто: на плечах у дамы накидка из норки. В общем красивая, но совершенно неуместная в начале сентября.

Женщину можно понять — к вечеру становится прохладнее, на ней открытое платье, и когда осенью пьёшь коктейли под звёздами, хочется что-нибудь накинуть на плечи. Только вот что? Какая форма верхней одежды подойдёт к её роскошному платью. Пиджак к нему не наденешь, плащ или пальто его просто закроют. Норковая накидка и вправду оказалась бы в тему, будь на дворе ноябрь.

Однако погода и антураж диктуют свои правила. Быть стильным в первую очередь означает соответствовать случаю. Выглядеть уместно и органично в обстановке текущего момента, но при этом проявлять собственный вкус и индивидуальность. Нелёгкая задача для жителей постсоветского пространства.

Родившимся в стране, где у среднестатистической женщины было три пальто — осеннее, зимнее и старое, непросто приучить себя к мысли о том, что существует понятие "гардероб верхней одежды". Её нужно подбирать к каждому наряду и к каждой смене погоды. К ней нужно относиться так же, как к платью или костюму.

Под дождём

Модно быть мужчиной — андрогинные образы ещё не вытеснены с мировых подиумов, хотя постепенно и теряют популярность

Прогулка в парке: плащ с капюшоном

Трендовый вариант нынешней осени — плащ с абстрактным принтом, многоцветным, но не слишком ярким. Такие в этом году есть в товарных линейках большинства западных fashion-компаний, особенно много их у Dries Van Noten. К слову, неяркий принт очень практичен — если, пережив дождь, ваш плащ не будет идеально чистым, этого никто не заметит.

Вечеринка: пальто-накидка

Два года назад на взрослого мужчину, появившегося на людях в таком прикиде, стали бы показывать пальцем. Теперь пальто-накидка — ультрамодный предмет мужского гардероба. Самые именитые из европейских fashion-компаний включают такие модели в коллекции верхней одежды для сильной половины человечества. Prada, Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna, Bottega Veneta, Gucci — куда уж убедительнее. В пальто-накидке вас сложно будет не заметить, и все окружающие сразу поймут, что перед ними ну очень модный парень.

Деловая встреча: классическое пальто в клетку

Классический крой — самый очевидный выбор для деловой встречи. Можно, конечно, надеть однотонное пальто, но мы рекомендуем клетку. Во-первых, она в моде, и окружающие сразу поймут, что вы в курсе последних тенденций и идёте в ногу со временем. Во-вторых, этот принт хоть и вписывается в рамки делового дресс-кода, но позволяет отойти от канонов ультраконсервативного классического костюма и сделать одежду выражением индивидуальности. Так вы покажете партнёрам, что готовы играть по правилам, но точно знаете, чего хотите. Клетчатые пальто есть у всех солидных брендов, специализирующихся на мужской деловой одежде. Особенно много их у Brioni и Antonio Marras.

Свидание: кожаный жакет

Гладкие кожаные пиджаки вошли в моду в самом начале 2000-х. Несколько лет они оставались на пике популярности, но затем постепенно превратились едва ли не в признак дурного вкуса. Если в вашем гардеробе всё ещё висит такой пиджак, самое время смахнуть с него пыль. Эта эффектная форма верхней одежды возвращается в моду. С ней работают и Comme des Garзons, и Giorgio Armani, и Dior. Только помните, что кожаная одежда имеет предательское свойство выдавать недостатки вашей фигуры. Прежде чем надевать такой пиджак, нужно как минимум подкачать пресс.

Привлекая внимание

Осенние провокации — в этом сезоне модным станет то, что еще недавно считалось вульгарным

Прогулка в парке: тёмно-синяя джинсовка

То, что деним сейчас в фаворе, в общем-то не новость. Новость в том, что теперь речь идёт уже не о "варёнках" в стиле 1980-х, а о классической тёмно-синей джинсе. Если вам случалось засматриваться на исторические рекламные фото времён первого расцвета Levis, — радуйтесь. Именно такой будет повседневная мода осени-2017. Минус классической тёмной джинсы в том, что неподготовленный зритель может принять такой модный прикид за спецодежду. Впрочем, эту проблему легко решить, добавив ярких аксессуаров. Самые практичные варианты джинсовок в этом году предложили Christian Dior и Calvin Klein.

Вечеринка: серебристая кожаная куртка

Хочется быть в тренде, но не выглядеть как все? Хочется привлечь всеобщее внимание, но никого не шокировать? Тогда это то, что нужно. Серебристая одежда — немного провокационная, но весьма актуальная тенденция. Модели в этом цвете в сезоне осень/зима 2017–2018 есть почти у всех: от Balenciaga и Dolce & Gabbana до Michael Kors. Курток в этом изобилии немного, но те, что предложены, как на подбор хороши. Самые подходящие для нашей переменчивой погоды варианты можно найти у бренда Chanel.

Деловая встреча: вельветовый жакет

Незаслуженно забытый и практически вытесненный велюром, вельвет наконец-то взял реванш. Во время демонстраций коллекций сезона осень/зима 2017–2018 ведущих европейских и американских домов моды вельвета на подиумах было очень много. Использовали его в самых разных контекстах и стилистиках. Из всего, что намудрили западные дизайнеры, в наши реалии лучше всего вписываются вельветовые жакеты и полупальто. Они очень органично смотрятся с офисной юбкой-карандашом и костюмными женскими брюками. Вполне подойдут для тех случаев, когда нужно соответствовать правилам строгого делового дресс-кода. Если в вашей сфере деятельности в деловых костюмах никто не ходит, а на рабочие встречи принято являться в smart casual, вельветовый жакет и тут вполне уместен. Наиболее универсальные модели можно найти у Prada или Brock Collection.

Свидание: красное пальто

Ваш образ надолго запечатлится в памяти визави. Наши бабушки, вероятно, сочли бы ярко-красное пальто вызывающе броским. Европейские, азиатские и американские модельеры, разрабатывавшие коллекции осень/зима 2017–2018 для ведущих мировых домов мод, явно придерживаются иного мнения. С коктейльным платьем будет идеально смотреться длинное мягкое пальто свободного кроя — вроде того, что предложил этой осенью Jacon Wu. Тем барышням, которые на романтические встречи привыкли приходить в мини-юбках и облегающих боди, больше подойдёт приталенное пальто от Giambattista Valli.

Рисунки: Александр Шатов