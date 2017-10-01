Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан

Дания редко попадает в новостные ленты мировых информационных агентств – ни серийных убийц-маньяков, ни государственных переворотов, ни коррупционных скандалов. За последние двенадцать лет заметных скандалов было два. Первый вызвала публикация в одной из датских газет карикатур на пророка Мухаммеда. Второй – убийство жирафа Мариуса в копенгагенском зоопарке.

Зато мода на датское счастья (хюгге), каждым примеряемое на себя, прокатилась по всему миру. Примерять есть что: много лет подряд эта страна занимала первую строку рейтинга самых счастливых стран (World Happiness Report), с 2012 года составляемого по инициативе ООН. В 2017-м Дания, правда, уступила первенство Норвегии; для сравнения – Украина в этом рейтинге заняла 132-ю позицию, прочно обосновавшись между Ганой и Угандой.

Кажется, только в Дании существует Институт исследования счастья, а его бессменный директор Майк Викинг пишет книги, популяризирующие хюгге. (В Украине преобладают научные институты, занимающиеся более актуальными проблемами для страны – Институт прочности, Институт проблем боли и т. д.)

Как удаётся жителям королевства самых рефлексирующих принцев, самых невротичных сказочников, самых сладких булочек, самого хрустящего жареного бекона и самых высоких налогов чувствовать себя счастливыми – несколько рецептов датского счастья.







Расслабляться

Что еще остается делать в стране с климатом, будто специально придуманным для съемок "Игры престолов". Самые теплые дни короткого датского лета украинец-оптимист назвал бы "бабьим летом", если бы не пронизывающий ветер. Что уж говорить о зиме, которая обычно продолжается с ноября до апреля. Если к этому добавить в среднем 179 дождливых дней в году, станет понятна природа мизантропии принца Гамлета, сказочника Андерсена и режиссера Ларса фон Триера, у которых горе, скорее всего, не столько от ума, сколько от погоды.

Выжить в таких условиях без ущерба для психики задача не для слабаков. Но датчане придумали эффективное противоядие природному беспределу – философию хюгге. Она предполагает получение удовольствия от мелочей. Холодно – закутайтесь в уютные шарфы, которые датчане практически круглый год носят с достоинством улитки, не расстающейся со своим домом. Шарф не помогает – примите согревающее внутрь. Главное – с легким сердцем и без экзистенциального надрыва (11 литров чистого спирта на душу населения в год заметно повышают градус счастья). Темно – зажгите свечи в доме, создав территорию покоя. (По данным Европейской свечной ассоциации, каждый датчанин ежегодно расходует около 6 кг свечного воска. Второе место в этом списке занимают австрийцы с отставанием почти в два раза - 3,16 кг). Одиноко и неуютно – съешьте датскую булочку-улитку – с хрустящей корочкой, внутри мягкую и слегка вязкую от начинки. Даже в самых маленьких городках страны есть кондитерская, цветочный магазин и солярий. Хюгге – здесь и сейчас – датский ответ украинскому "все буде добре" – когда-нибудь и у кого-нибудь.

Быть счастливыми при дефиците солнечного света помогают и специфические условия труда датчан. Трудоголиками их явно не назовёшь. Официальная продолжительность рабочей недели – 37 часов, при этом работают они в среднем не больше 34-х.





Доверять

Невероятно, но факт – проверенный социологией. В отличие от украинцев, готовых доверять своим ближним и дальним только в крайнем случае, на вопрос "Как вы думаете, можно ли доверять большинству людей?" более 70% датчан отвечают утвердительно (даже в самых благополучных западноевропейских странах этот показатель не превышает 30%). Некоторые исследователи феномена датского счастья склонны винить в этом генетику. Якобы датчане являются счастливыми обладателями удлиненной версии гена, влияющего на выработку мозгом"гормона радости" – серотонина. Доходит до смешного – как утверждают свидетели секты датского чуда, местные жители даже налоги платят с удовольствием (максимальная ставка – 51,7%), понимая, что в обмен на законопослушность получат лучшую систему социального обеспечения в мире. "Датчане обладают коллективным чувством ответственности и принадлежности. Они содержат систему, поскольку верят в её эффективность. Высокие налоги – часть национальной идентичности", – утверждает Хелен Расселл, автор бестселлера "Хюгге, или Уютное счастье по-датски". В своей наивности жители королевства доходят до абсурда – они доверяют даже своим политикам. Хотите убедиться – посмотрите датский сериал "Правительство".

Ездить на велосипедах

"Самое страшное зло – это велосипедисты", – предупреждают местные гиды туристов, предлагая никогда не терять бдительности. Гиды преувеличивают опасность – датские велосипедисты преимущественно законопослушны и пешехода не обидят.





Велосипед для датчанина – больше чем средство передвижения. И дело не только в том, что содержание автомобиля, как и все остальное, обходится здесь дорого (например, за новые авто взимается налог с продаж в размере 180%). Это священнодействие с ежедневным ритуалом и жизненная философия – апофеоз "экологически чистого" образа жизни. В велосипедном седле проходит немалая часть жизни среднестатистического датчанина, пока его дорогой автомобиль пылится в гараже. По стране со сравнительно небольшой территорией (43 000 кв. км) проложено более 12 тысяч км велосипедных дорожек. Половина жителей Копенгагена добираются на работу на велосипеде, которые бывают "легковыми" или "грузовыми", индивидуальными или семейными – с сиденьем-коляской для детей. Есть даже трехколёсный велосипед-катафалк. Надо видеть, как в часы пик по велосипедным дорожкам на улицах Копенгагена (оборудованных специальными светофорами для велосипедистов) проносится бесконечный поток велотранспорта с одетыми в костюмы офисными клерками и барышнями всех возрастов в длинных юбках.

Велосипеды – не только прошлое и настоящее Дании, но и её светлое будущее. Не случайно в штаб-квартире Carlsberg одной из достопримечательностей стал специальный велосипед для генерации энергии. Сотрудники компании и посетители радостно крутят педали, вырабатывая энергию, которая питает бар с нулевым выбросом углерода в атмосферу.

Есть, молиться, любить

Если во время торжественного обеда на фарфоре в качестве основного блюда вам подадут ризотто из черного ячменя, украшенное кусочками тыквы и целой морковкой, кажется, не слишком тщательно очищенной – не удивляйтесь и не спешите с изменившимся лицом бежать в ближайшую забегаловку, чтобы догнаться трехэтажными датскими бутербродами – сморребродами. Вы имеете дело с новой нордической кухней. Её глааная заповедь – выбирайте сезонные продукты. Причём речь не только о временах года (осень – время корнеплодов, зима – мяса, весна – рыбы и т. д.), но и о микросезонах. Адепты этой религии пускают в дело все, что хоть сколько-нибудь годится в пищу – от ростков спаржи до цветков бузины.

Если же говорить о другой религии, то из 5,7 миллионов граждан Дании 4,4 млн – лютеране. При этом только 3% населения страны регулярно посещают церковь – остальные бывают здесь в лучшем случае на Рождество или по важному поводу: крещение, свадьба, похороны. Причину вялого интереса к церковной жизни местные объясняют любопытно: скандинавам нет необходимости просить Всевышнего, чтобы у них все было в порядке – с этими вопросами неплохо справляется государство. Подлинной религией для "ортодоксальных" датчан стало всё та же философия хюгге, которая учит достигать блаженства не выходя из уютного дома, где каждый сам себе мессия, а любовь к ближнему своему начинается с любви к самому себе.