Всё фиолетово. 4 тренда года в дизайне, моде, гаджетах и еде

Людям всегда интересно узнать будущее. Раньше для этого обращались к пифиям и сивиллам, а сейчас о трендах будущего размышляют авторитетные институции и эксперты. Вот и Институт цвета Pantone, мировой колористический законодатель, объявил, что цветом 2018 года станет Ultra Violet, самый яркий оттенок фиолетовой палитры.

Цвета года Pantone представляет с 2000-го. Поначалу цвет года имел узкоспециальное значение и служил ориентиром для дизайнеров и стилистов. Но исполнительный директор Pantone Леатрис Эйземан не устаёт повторять, что цвет — это гораздо шире, чем дизайнерский тренд, потому что в нём воплощаются важные вещи для цивилизации.

"Цвет года — это ёмкое выражение того, что нужно нашему миру сегодня", — говорит Эйземан. И что же символизирует собой фиолетовый? Значений у него много, и часто противоречивых. Но важно учесть: тренд — это не совсем прогноз: скорее констатация уже существующей и развивающейся реальности. И фиолетовый "вектор" уже отображает то, что происходит с обществом. Судите сами.

Цвет — это гораздо шире, чем дизайнерский тренд, потому что в нём воплощаются важные вещи для цивилизации

Фиолетовый — цвет бунтарства и креативности. В своих сценических образах его, к примеру, часто использовали такие бунтари от музыки, как Принс и Дэвид Боуи. Но сегодня креативность стала одним из самых востребованных навыков не только в искусстве. Умением мыслить нестандартно обладают очень немногие. Согласно теории распространения инноваций социолога Эверетта Роджерса, креативный класс, который двигает общество вперёд, это всего-то 2,5% людей. И — совпадение? — страстных любителей фиолетового цвета ровно в два раза больше: специалисты по колористике насчитали таких всего лишь 5% .

В то же время фиолетовый — цвет власти. Во времена Римской империи одежду этого цвета носили цезари, а потом короли и аристократы. Это частично обусловливалось экономическими причинами — окрашивать ткани в яркие цвета было дорого, и такую одежду могли себе позволить только состоятельные люди. Но и сейчас в этом цвете выдержано литургическое облачение высших чинов католической церкви. А президенты разных стран часто надевают фиолетовые галстуки.

Ещё фиолетовый — цвет депрессии. Депрессия же, в свою очередь, глобальная проблема, с которой, по оценкам ВОЗ, сегодня живут более 300 млн человек.

Также фиолетовый — цвет космоса и открытий. И новые технологии появляются с такой скоростью, что мы не успеваем за всеми следить. На 2018-й запланирован полёт SpaceX вокруг Луны с двумя космическими туристами на борту.

Хоть мы и не знаем, как сложится будущее, но его составляющие уже известны. Вот так и формируются новые тенденции — из уже опробованных ингредиентов. Главное — смешать их в правильной пропорции. О том, какими эти пропорции должны быть в 2018-м, — в нашем гиде по ключевым трендам в мире моды, гаджетов, гастрономии и дизайна интерьеров.

Дизайн интерьеров: прочь украшательство

Ключевые слова: лёгкость, простая геометрия, арт

Следовать новым тенденциям интерьерного дизайна трудно и дорого. Чтобы дом был ультрамодным, по большому счёту, нужно делать ремонт если уж не каждый год, то раз в пятилетку. Но — ура! — нынешние тренды позволят продержаться долго, так как в моду входят интерьеры без излишеств и тяжеловесности. Главная их характеристика — лёгкость. "В таком интерьере диваны и кровати должны быть на ножках, также используются пастельные цвета, воздушные ткани и полупрозрачные стёкла", — рассказывает дизайнер Виктория Якуша, руководитель студии Yakusha Design.

Актуальна самая простая геометрия, особенно круглые формы. Такими делают ковры, спинки стульев, настенные панно, а люстры и мелкие объекты декора вроде ваз — в форме шаров.

Может показаться, что такая простота и лаконичность перекликается со стилем хай-тек. Но это не так. Наоборот, дизайнеры предлагают забыть о "больничных" белых стенах и блестящих поверхностях, а использовать "тёплые" натуральные материалы. Вместо хрома актуальна латунь, вместо пластика — дерево и камень. Становятся модными даже плетёные стулья, которые обычно не используют в современных городских интерьерах.

Естественность — одна из главных примет дома XXI века. "Мир становится всё технологичнее, а людям хочется чувствовать себя живыми. Дом выступает противовесом технологиям, в нём должно быть комфортно уставшему от виртуальной реальности человеку", — делится наблюдениями Виктория. Хотя без гаджетов, конечно, уже не обойтись, особенно на кухне. Но их можно скрывать, и для этого появляется множество решений, например, система pocket door — большие раздвижные двери, которые могут закрывать мойку, плиту, разделочную поверхность и всё, что там стоит. Входят в обиход и специальные столешницы, сквозь которые проступает и греет диск электроплиты, когда вы на него ставите кастрюлю.

Непременным атрибутом интерьера становятся арт-объекты. Это может быть не только скульптура или авторская фотография, но и обои. Если раньше ими заклеивали все стены, чтобы скрыть неровности, то теперь функция обоев изменилась. Их используют как панно, и для этого есть масса стилизованных обоев под латунь, гобелены, стёганую ткань. Главное — не переборщить с украшательством.

Гаджеты и технологии: центр управления

Ключевые слова: умный дом, автопилот, FaceID

В современных антиутопиях очень популярен сюжет о том, как искусственный разум захватил власть и правит миром. Кажется, всё к тому идёт. Технологии становятся автономнее, принимают больше решений о том, что лучше для человека. Взять, к примеру, систему "умный дом", объединяющую не только всю бытовую технику, но ещё и увлажнители воздуха, датчики движения, освещение и обогревательные приборы. Достаточно нажать кнопку в приложении смартфона, и всё это начинает работать и заботиться о вас. Системы "умных домов" уже представили Apple, Samsung и Google. В 2018-м это направление будет расширяться, прогнозирует Александр Ляпота, главный редактор сайта о технологиях keddr.com. Глобальным трендом вскоре станут и автомобильные автопилоты, уверен Александр. Ускорение их повсеместному внедрению даст Китай, где есть свои наработки в этой области. Вдобавок в середине декабря 2017-го мэрия Пекина дала разрешение тестировать автомобили без водителя на городских улицах. На начало 2018-го готовит масштабное обновление программ автопилотов и американская компания Tesla. В том числе для автомобилей Model S и Model 3, которые уже есть в продаже. Илон Маск обещает, что новое п/о будет "на световой скорости" обгонять ныне действующие системы.

Набирает обороты технология распознавания лица. Сейчас её используют в смартфонах компании Apple и OnePlus — для разблокировки гаджета. "Не за горами и разблокировка ноутбуков не по отпечатку пальца, а по идентификации лица, что будет намного удобнее, чем в смартфонах. На смартфон ведь ещё надо специально посмотреть, а экран ноутбука у нас и так перед глазами", — говорит Александр Ляпота. Функции этой технологии будут расширяться. К примеру, Facebook объявил о новой опции автоматического распознавания пользователей на фото. Тегать уже не нужно, система всё сделает сама.

Над расширенным функционалом технологии распознавания работают и компании, которые создают ассистирующие устройства и приложения для людей с ограниченными возможностями. Общая идея — пользоваться смартфоном "без рук" и давать ему команды, качая головой или меняя выражение лица. Технологии ради инклюзивности — ещё один важный тренд наступающего года.

Fashion: комфорт и поп-арт

Ключевые слова: минимализм, кроксы, плащи, удобство

Чтобы следовать модным тенденциям, уже не нужно идти на жертвы ради красоты и покупать неносибельные вещи. В этом году главным критерием трендовой одежды является удобство. Стилист Юлия Косаченко рассказывает Фокусу, что приталенные платья, главный осенний тренд, весной сменятся свободными и легко драпирующимися моделями. Актуальность не утратит и стиль, почерпнутый из рэп-культуры, — мешковатые вещи, широкие брюки и многослойность. Не спешите выбрасывать из шкафа джинсы, так как деним тоже будет в фаворе, но — плотный, тёмный и формостойкий. Среди аксессуаров по-прежнему актуальны поясные сумки-бананки. А один из обувных трендов — кроксы, тоже из-за удобства.

Чёткая привязка fashion-тенденций к прошлым десятилетиям — а-ля возвращение 1970-х или 1990-х — уже неактуальна. Вместо одного глобального тренда предлагается множество деталей из разных стилей и времён — выбирайте, что больше нравится. По мнению Юлии Косаченко, в этом году останется актуальным минимализм 1990-х, но не сексуализированный, а свободный, удобный и в пастельных тонах. Также вернётся мода на большие логотипы, а летом в тренде будут бахрома и ткани в мелкий цветочек из эпохи хиппи.

Исследователи трендов, в частности голландка Ли Эделькорт, отмечают, что мужчины сегодня становятся даже более активными пользователями моды, чем женщины. И тенденции мужской моды тоже меняются — порой достаточно неординарно. Например, Косаченко предполагает, что весной и летом мужская мода станет яркой, в стиле поп-арта и знаменитого портрета Мэрилин Монро работы Энди Уорхола. А прямо сейчас при подборе верхней одежды стилист советует с классическим костюмом надевать тонкий пуховик пальтового покроя с английским воротником или стойкой. Поздней весной же будут более уместны тренчи и плащи, а не пальто. Самыми актуальными для мужчин стилями в 2018-м станут casual-smart и casual-travel — джинсы, туфли, рубашка-поло и пиджак в одном комплекте. А чтобы такой набор не выглядел скучно, критично важно подобрать правильный аксессуар: платок в тон обуви, оригинальный браслет или часы — так, как это делают итальянцы.

Гастрономия: своё вкуснее!

Ключевые слова: украинская кухня, сувид, альтернативные сорта овощей и фруктов

Пищевой патриотизм станет главным гастрономическим трендом наступающего года. По мнению кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, его можно будет проследить и в домашней кухне, и в ресторанном бизнесе. К примеру, актуальность приобретут украинские приправы и пряные травы: любисток, иван-чай, а ещё шиповник, который будут добавлять к мясу. В ресторанах станут возрождать аутентичные украинские рецепты и вообще развивать нашу кухню. "Также будет ещё сильнее популяризироваться украинское производство. Потому что у нас в стране есть всё, чтобы выращивать продукты высокого качества", — уверен гастроэксперт.

Понемногу станет распространяться мода на здоровое осознанное питание. Клопотенко прогнозирует тренд на такие способы приготовления еды, как минимальная термообработка и домашний сувид. Они позволяют сохранить максимальное количество полезных веществ в продуктах, а это один из важных критериев здоровой еды.

Кулинарные предпочтения украинцев традиционно считаются консервативными — мы не приемлем непонятные нам сочетания продуктов и нетрадиционные вкусы вроде горько-сладкого. Однако Клопотенко фиксирует тенденцию появления людей, готовых к кулинарным экспериментам. "Пусть пока их немного, но благодаря им в моду войдут альтернативные сорта привычных фруктов и овощей, например, кормовая свёкла или сорта яблок, которые раньше не использовали в качестве еды, а выбрасывали или скармливали животным", — рассказывает эксперт.

Кроме бума на украинскую кухню, сохранится спрос на восточные направления в ресторанной еде — в частности, на грузинские и тайские блюда. Будет полезно присматриваться и к молодым шефам с креативными идеями. "Я думаю, что рестораны всё чаще станут предлагать необычные сочетания, оригинальные подачи. И я уверен, что в ближайшие пару лет у нас появятся рестораны, шефы которых будут претендовать на звёзды Мишлен", — с оптимизмом говорит кулинарный эксперт.

Кроме того, Клопотенко рекомендует не забывать и об уличной еде — этот сегмент общепита также будет активно расширяться, в том числе опять-таки за счёт азиатской кухни.