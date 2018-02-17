Ум не главное. Как стать успешным и богатым, следуя трём правилам

Чтобы построить дело, дающее удовлетворение и достаток, вам понадобится нечто большее, чем ум. Это полезный, но не главный инструмент, который стоит использовать для достижения своей мечты, уверен Джим Кантрелл, один из сооснователей компании Space X и консультант нескольких высокотехнологичных гигантов. По его мнению, успех основывается на простой формуле, состоящей из трёх компонентов: страсти, таланта и ценности. Если следовать ей, деньги и слава придут сами.

В этом с ним согласны основатель Microsoft Билл Гейтс, миллиардер Марк Кубан и собственник Amazon Джефф Безос.

Страсть

У вас может быть лучшая идея в мире, которой вы горите, но если больше никто не хочет её, это значит, что идея ошибочна

Кантрелл уверен, что успешные люди занимаются исключительно тем делом, которое любят больше всего в жизни. "Без страсти вы не полюбите выполняемую вами работу, никогда не сможете быть лучшим из лучших в сфере вашей занятости", — говорит Кантрелл.

Такого же мнения придерживаются и другие успешные люди, отмечает CNBC. Основатель Microsoft Билл Гейтс как-то сказал: "Если вам повезёт, страсть к определённому ремеслу вы найдёте в детстве. Я ещё в 13 лет определился, что компьютеры и программное обеспечения — это моё".

Страсть привела Гейтса к созданию Microsoft, которую сегодня оценивают в $507,5 млрд.

Талант

Делайте то, в чём особенно талантливы, советует Кантрелл. Если вы тратите свою жизнь на что-то трудное, в чём не особо хороши, то не сможете конкурировать с более талантливыми людьми в этой отрасли.

Предприниматель Марк Кубан уверен, что талант и затраченные усилия часто пробуждают страсть. Кубан талантлив в новых технологиях, пишет CNBC. Он начал использовать их, ещё когда получил свою первую работу в колледже. "Именно тогда я понял, что могу быть очень-очень хорош в технологиях", — говорит Кубан. В итоге он создал компьютерную консультационную службу MicroSolutions, которую в 1990 году продал CompuServe за $6 млн. Эти деньги позволили ему построить собственную империю, сегодня Forbes оценивает состояние Марка Кубана в $3,3 млрд.

"Когда ты в чём-то хорош, необходимо пристраститься к делу и работать всё больше и больше, чтобы по-настоящему преуспеть и стать лучшим из лучших", — уверен миллиардер.

Ценность

"У вас может быть лучшая идея в мире, которой вы горите, но если больше никто не хочет её, это значит, что идея ошибочна", — говорит Кантрелл. По его словам, делать нужно только то, что имеет ценность и может быть продано на рынке сегодня или завтра. Если идея никому не интересна, она не сможет привести вас к профессиональным успехам.

Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос подписывается под каждым из этих слов. Розничный гигант Amazon быстро разросся благодаря предложенной услуге Безоса, которую клиенты посчитали ценной: широкий спектр продуктов на удобной онлайн-платформе. Поначалу Amazon продавал только книги, затем компания добавила в ассортимент музыку и видео. После этого Безос обратился к клиентам, чтобы выяснить, что они хотят покупать. Список оказался невероятно большим, но Безос прислушался к мнению потребителей, дал им то, за что они готовы были платить. Навязчивая идея угодить клиенту теперь лежит в основе девиза компании.

"Мы всегда ориентируемся на клиента, — говорит Безос, — разрабатываем новые подходы к потребителю, чтобы удовлетворить будущие возможные запросы покупателей".

По материалам: CNBC

Перевод Даниила Непочатова