Ежегодно в Шелтоне (США) во время летнего паводка подтапливает дорогу. Лосось узнает запах ручьев, в которых родился, и бросается вверх по течению. И хотя плавать по асфальту не очень удобно, рыба справляется.
Видео необычного явления опубликовано на странице Beauty Of Photography в Facebook.
Движение на дороге весьма оживленное, лососи рискуют быть раздавленными. Тем не менее, инстинкт несет рыб на родину.
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Напомним, на территории регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса" в Николаевской области завершилось строительство искусственного острова площадью 300 кв м для гнездования редких и исчезающих видов птиц.