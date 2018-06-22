Ежегодно в Шелтоне (США) во время летнего паводка подтапливает дорогу. Лосось узнает запах ручьев, в которых родился, и бросается вверх по течению. И хотя плавать по асфальту не очень удобно, рыба справляется.

Видео необычного явления опубликовано на странице Beauty Of Photography в Facebook.

Движение на дороге весьма оживленное, лососи рискуют быть раздавленными. Тем не менее, инстинкт несет рыб на родину.

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Напомним, на территории регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса" в Николаевской области завершилось строительство искусственного острова площадью 300 кв м для гнездования редких и исчезающих видов птиц.