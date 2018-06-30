На мероприятие пришли волонтеры приютов, ветеринары и просто любители зверей

В Днепре в арт-пространстве "Квартира" прошел самый "пушистый" фестиваль животных Happy Pet.

На мероприятие пришли волонтеры приютов, ветеринары и просто любители животных. Об этом сообщает Информатор.

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Волонтеры приютов для животных привезли на Happy Pet четвероногих друзей, которым нужен хозяин. Любой желающий мог забрать детеныша себе.



Фото: dp.informator.ua

Также на фестивале можно было проконсультироваться с ветеринарами и купить товары для животных. Кроме того, любители животных могли выбрать для своего друга маленький костюмчик. Выбор был велик - от наряда Супермена до вышиванки.

Фото: dp.informator.ua

Также на лекциях посетители могли узнать много нового о содержании и уходе за животными, услышать советы профессионалов и поделиться опытом.

Отметим, самой уродливой собакой в мире в этом году признана девятилетняя сука английского бульдога по кличке Жа Жа.