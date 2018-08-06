Супермодель Эмили Ратаковски приняла участие в фотосессии для модного бренда DKNY, рекламируя их новую зимнюю коллекцию нижнего белья.
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Девушка примерила прозрачное кружевное боди, и несколько спортивных образов. Снимки появились на официальном сайте бренда.
Фото: donnakaran.com
Для Ратаковски это не первый опыт работы с DKNY, ранее она снималась у них три раза.
Фото: donnakaran.com
Несмотря на то, что модель позировала в сексуальном белье, реклама получилась красивой и сдержанной.
Ранее сестры Кардашьян позировали для бренда Calvin Klein в нижнем белье.