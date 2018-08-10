Исполнивший супер-хит Despacito пуэрториканский рэпер Daddy Yankee (Рамон Луис Айяла) был ограблен в Валенсии (Испания). У артиста украдены украшения на сумму в два миллиона евро.

Об этом пишет Billboard.



Ценные вещи грабители вынесли из его гостиничного номера. Также удалось выяснить, что неизвестный позвонил дежурному администратору отеля, представился именем рэпера и попросил открыть сейф.

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Факт кражи также подтвердили представители рэпера. Однако заявлений по этому поводу они делать не стали, как и представители правоохранительных органов.



Известно, что Daddy Yankee в настоящее время находится в европейском концертном туре.

Отметим, ранее в США рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 69, был ограблен. У артиста украдены драгоценности на сумму в 750 тысяч долларов и до 20 тысяч долларов наличными.