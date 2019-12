На первом месте среди самых просматриваемых оказался видеоролик Despacito

Видеохостинг YouTube определил наиболее популярные музыкальные клипы за последние 10 лет. Список опубликовал журнал Forbes.

На первом месте среди самых просматриваемых оказался видеоролик Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee. Клип уже собрал более 6,5 миллиарда просмотров.

Второе место досталось клипу Эда Ширана Shape of You, набрав 4,5 миллиарда просмотров.

На третьей строчке − видеоработа Уиза Халифа и Чарли Пута See you again, у которого 4,3 миллиарда просмотров.

В пятерку лидеров вошли также видео Марка Ронсона и Бруно Марса Uptown Funk (3,7 миллиарда просмотров).

Клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY набрал 3,4 миллиарда.

Видео Джастина Бибера Sorry набрало 3,2 миллиарда, Maroon 5 Sugar (более трех миллиардов просмотров), Кэти Перри Roar (2,9 миллиарда), клип OneRepublic на песню Counting Stars и Эда Ширана Thinking Out Loud (по 2,8 миллиарда просмотров).

