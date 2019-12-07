Как у Трампа и Джордана. В Киеве открылся гольф клуб COSMOS GOLF с симуляторами игры

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6 декабря 2019 года в Киеве состоялось открытие уникального гольф клуба COSMOS GOLF. Это событие не смогли пропустить многие успешные личности и поклонники благородного спорта, которые прибыли оценить новый комплекс.

Владелица и член правления федерации гольфа Украины Татьяна Рыбченко создала уникальное пространство: здесь впервые в Украине были установлены гольф-симуляторы, аналогичные тем, которые имеются дома у Дональда Трампа и Майкла Джордана, сообщает Orest.

"COSMOS GOLF строился почти два года и на сегодняшний день это уникальный проект для Украины, один из лучших в Европе. Мы хотели создать такое пространство именно в черте города, для всех любителей гольфа. Такие тренажеры это прекрасная возможность для спортсменов-гольфистов тренироваться в любое время года. Такие же Full Swing Golf симуляторы сегодня есть у Дональда Трампа, Майкла Джордана, у многих известных гольфистов и в именитых гольф-клубах, а теперь и в Украине", - рассказала владелица гольф-пространства Cosmos Golf, член Правления Всеукраинской Федерации Гольфа Татьяна Рыбченко.

COSMOS GOLF - это больше, чем классический гольф-клуб. Здесь каждый гость найдет то, что принесет ему максимальный заряд позитивных эмоций. В современном комплексе разместилась тренировочная зона с единственными в Украине американскими гольф-симуляторами Full Swing с функцией «мульти спорт», а также магазин профессионального оборудования для гольфа, ресторан, сигарная комната и специальная зона для игры в гольф на крыше - Rooftop Driving Range.

В открытии гольф-пространства также принял участие Президент Всеукраинской Федерации Гольфа Виталий Хомутынник.

"Это первая локация в Украине подобного формата для действующих гольфистов и привлечения новых спортсменов. Тренеры клуба с помощью симулятора смогут легко заинтересовать игрой в гольф детей и рассказать им больше об этом виде спорта. Одна из основных задач Федерации - популяризация и привлечение новых гольфистов к этому виду спорта, и данное гольф-пространство будет нам в этом только помогать", - сообщил он.

Гости торжественного открытия COSMOS GOLF смогли оценить все преимущества нового пространства, больше узнать о любимом спорте и возможностях эксклюзивных симуляторов, а также пообщаться с единомышленниками в непринужденной атмосфере.