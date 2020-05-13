По словам инсайдеров, в отношениях братьев наступила оттепель

Слухи о сложных отношениях принцев Уильяма и Гарри циркулируют в прессе уже несколько лет. Непонимание между 37-летним герцогом Кембриджским и 35-летним герцогом Сассекским появилась еще в 2017 году, когда Гарри только начал встречаться с Меган Маркл. Rогда Гарри и Меган решили отказаться от королевских полномочий, ситуация в разы усугубилась.

На днях инсайдер королевской семьи Великобритании рассказал изданию Etoline, что в последнее время отношения братьев потеплели. Это обстоятельство обусловлено их заботой об отце, 71-летнем принце Чарльзе, который в апреле переболел коронавирусом. Уильям и Гарри беспокоились о родителе и постоянно пребывали на связи с ним, а также, между собой.

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"Очевидно, что в отношениях братьев были большие проблемы, но сейчас ситуация заметно улучшилась. Я знаю, что Гарри и Уильям постоянно созваниваются по телефону. Они также созванивались по видеосвязи на дни рождения детей. Сейчас с принцем Чарльзом все в порядке, но именно эта ситуация заставила братьев возобновить общение",— рассказала изданию королевский эксперт Кэти Николл.

Впрочем, как утверждает Кэти Николл, отношения братьев стали улучшаться еще в феврале, когда принц Гарри начал тосковать по дому и родной семье. Кроме того, в последнее время напряжение между Кейт Миддлтон и Меган Маркл также ослабло. "Их отношения почти в норме", - рассказала инсайдер Букингемского дворца.

Как ранее писал Фокус:

Оператор, ранее работающий с Меган Маркл на съемках рекламного проекта, рассказал о поведении герцогини Сассекской на съемочной площадке. По его словам, Маркл вела себя как актриса первого эшелона, несмотря на то, что такой не являлась.

Меган Маркл и принц Гарри присмотрели особняк в Пасифик Палисадес, в окрестностях Лос-Анджелеса стоимостью 12,5 млн долларов.





