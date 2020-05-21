Принц Уильям признался, что его дети часто капризничают из-за еды

А любимое блюдо маленьких принцев и принцессы – макароны с сыром

Принц Уильям в онлайн-конференции с руководителем благотворительного проекта PEEK, который предоставляет бесплатные обеды семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса, признался, что его дети часто привередничают в еде. Об этом пишет Hello!

Маленькие принцы Джордж, 6 лет, Луи, 2 лет и принцесса Шарлотта, 5 лет, всем кулинарным изыскам предпочитают макароны с сыром, а принцесса еще и очень любит оливки.

Сейчас семейство герцогов Кембриджских находится в самоизоляции в их имении Норфолке. И после того, как шеф-повар благотворительного проекта Чарли Фаррали отметил, что их проект помогает снять с родителей часть обязанностей по обеспечению семьи обедом, он отметил, что самое трудное — это время обеда.

Принц Уильям в ответ рассмеялся и подтвердил его слова. Ведь он, как отец трех маленьких детей, знает, как они иногда могут капризничать.

"Это зависит от того, что на столе. Если родители ставят на стол что-то, что дети любят, обед проходит очень хорошо. Но если вы даете что-то, чего они не хотят, это совсем другое дело", - признался принц.

Фото: Instagram kensingtonroyal

Ранее Кейт Миддлтон рассказывала, как они с мужем и детьми проводят время на карантине. Он отметила, что постаралась объяснить детям, почему сейчас они вынуждены сидеть дома и не могут встречаться с родственниками.

"Вы хоть вы не хотите их пугать, но, я считаю, что это уместно объяснить происходящее в мире простым языком", - сказала герцогиня в недавнем интервью. Также она сообщила, что пыталась записывать все, что они успевали сделать с детьми за день и это получался очень длинный список.

Как ранее писал Фокус:

Слухи о сложных отношениях принцев Уильяма и Гарри циркулируют в прессе уже несколько лет. Непонимание между 37-летним герцогом Кембриджским и 35-летним герцогом Сассекским появилась еще в 2017 году, когда Гарри только начал встречаться с Меган Маркл. Rогда Гарри и Меган решили отказаться от королевских полномочий, ситуация в разы усугубилась. На днях инсайдер королевской семьи Великобритании рассказал, что в последнее время отношения братьев потеплели. Это обстоятельство обусловлено их заботой об отце, 71-летнем принце Чарльзе, который в апреле переболел коронавирусом.