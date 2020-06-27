Борьба с расизмом добралась до "Симпоснов": белые актеры не будут озвучивать цветных персонажей

Продюсеры "Симпсонов" объявили о своем решении спустя час после того, как актер Майк Хенри отказался озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в "Гриффинах"

Продюсеры сериала "Симпсоны" приняли решение, что больше белые актеры не будут озвучивать цветных персонажей. Об этом сообщает Variety.

"Двигаясь дальше, "Симпсоны" больше не будут привлекать белых актеров для озвучивания небелых персонажей", — говорится в заявлении команды сериала.

Это объявление было сделано всего через час после того, как белый актер Майк Хенри заявил, что больше не будет озвучивать чернокожего персонажа Кливленда в "Гриффинах" (в команде сериала он был с первого сезона – с 1999 года).

"Играть Кливленда в "Гриффинах" в течение 20 лет было для меня честью. Я люблю этого персонажа, но люди с цветным типом кожи должны играть цветных героев. Поэтому я больше не буду исполнять эту роль", — написал актер в Twitter.

Кливленд в "Гриффинах" и Майкл Хенри

За последние годы создателей "Симпсонов" неоднократно обвиняли в стереотипизации расовых особенностей. Больше всего претензий был к персонажу Апу – выходцу из Индии, который в мультфильме он говорил с сильным акцентом. Персонажа многие считали насмешкой над индусами, а также их неправдоподобным изображением. В феврале 2020 года актер Хэнк Азария, который озвучивал Апу в течение 30 лет отказался от дальнейшей работы в мультсериале.

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