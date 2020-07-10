Принц Чарльз не помог собеседнику, когда тот упал в обморок у его ног

Наследник британского престола просто сделал шаг назад и продолжил беседу с другим сотрудником распределительного центра, пока другие помогали мужчине, потерявшему сознание

Принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили дистрибьюторский центр сети торговой сети Asda в Бристоле, чтобы поблагодарить сотрудников за их благотворительную деятельность во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Чарльз беседовал с одним из сотрудников, когда тот внезапно зашатался и рухнул в обморок. Принц сделал шаг, будто желая помочь, однако быстро отступил назад, когда ему сообщили, что с мужчиной все в порядке, и продолжил беседу с другой сотрудницей.

Мужчине помогли охранники Чарльза и другие сотрудники. Он поднялся на ноги и снова начал разговаривать с наследным принцем.

Сцена произошла, когда Чарльз и Камилла встретились с 700 работниками центра Asda в Бристоле, а также с водителями и сотрудниками в ближайших магазинах. Персонал рассказал, как многие из них вернулись на работу, даже те, кто уже ушел на пенсию, взяли дополнительные смены и перенесли отпуска, чтобы помогать людям, оказавшимся в самоизоляции из-за коронавируса.

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Во время встречи герцогиня и принц сохраняли дистанцию, избегали рукопожатий, но пренебрегли защитными масками.

Напомним, в марте принц Чарльз переболел коронавирусом. И несколько недель сидел в самоизоляции в Шотландии, избегая контактов с другими членами семьи.