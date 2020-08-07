Известная порноактриса Дженни Ли потеряла работу и живет в тоннелях под Лас-Вегасом

38-летняя американская актриса Дженни Ли, настоящее имя которой Стефани Садорра, на пике славы была одной из самых известных и востребованных актрис в порноиндустрии. Сейчас она живет в тоннелях под бульваром Сансет в Лас-Вегасе. Об этом пишет Mirror.

Свою карьеру Дженни начала как модель в 19 лет, в 21 год она дебютировала в порно. С тех пор ее фильмы посмотрели более 130 миллионов человек, а ее профиль на сайте фильмов для взрослых по-прежнему имеет десятки тысяч подписчиков.

Дженни Ли на пике карьеры/Фото: Brazzers

Дженни Ли неожиданно исчезла из поля зрения поклонников и перестала сниматься несколько лет назад. Последний фильм с нею вышел в 2016 году. Авторам фильма она не пояснила, как перешла от роскошной жизни и известности к жизни в подземельях под Вегасом.

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В тоннелях нет водопровода и сюда не проникает солнечный свет. Дженни делит свое убежище еще с еще несколькими бездомными.

"Я действительно была очень известна. Я все еще должна быть в каком-нибудь списке топ-100. Раньше я была горячей штучкой", - рассказала она создателям фильма.

Также она призналась, что жить вместе с бездомными, не так сложно и ужасно, как кажется. "Здесь все действительно уважают друг друга. Все хорошо относятся друг к другу. Я здесь счастлива, у меня есть все, что мне нужно", - рассказала она.

Поклонники в комментариях под документальным фильмом предположили, как Дженни Ли оказалась на дне. Она пыталась организовать платный сайт с собственными видео, но все ролики вскоре оказались на бесплатных порносайтах. Также она работала в видеочатах, но без особого успеха.

Некоторые считают, что она разорилась из-за пристрастия к наркотикам и азартным играм. Но подтверждения этому нет.