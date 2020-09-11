Музыкант утверждает, что имеет все необходимое для комфортной жизни.

Фронтмен рок-группы "Океан Ельзи", экс-народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук считает себя состоятельным человеком.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Славе Демину, которое обнародовано на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Не надо прибедняться. Все свои деньги заработал честно, мне на жизнь хватает. Больше, чем есть – не надо. Меньше, надеюсь, не будет", – заявил он.

По словам музыканта, в быту он непривередлив и имеет все необходимое для комфортной жизни.

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"Куда нужны деньги? На комфортный дом, на путешествия и все. Ну и, наверное, на здоровье и образование. Я помогаю получить образование родственникам", – сказал артист.

Вакарчук отметил, что владеет двумя машинами, на одной из которых ездит жена.

Он также считает, что помогать материально своим детям также имеет смысл, но только до того возраста, когда они "тебя слушают". А самая главная задача родителей, по мнению Вакарчука, обеспечить своих детей образованием и здоровьем.

Отметим, недавно власти России ввели санкции против Святослава Вакарчука. А сам певец покинул свою партию "Голос".