Режиссер "28 дней спустя" снимет сериал про скандальную панк-группу Sex Pistols

В сериале снимутся Тоби Уоллес и Мэйси Уильямс

История легендарной панк-группы Sex Pistols, ее солиста Сида Вишеса и убитой им подруги Нэнси Спанджен станет сериалом. Снимет новую телесагу Дэнни Бойл. Об этом пишет Daily Mail.

В основу сериала лягут мемуары гитариста Sex Pistols Стива Джонса "Одинокий мальчик: сказки Sex Pistols", изданные в 2018 году.

Дэнии Бойл ранее снявший "28 дней спустя", "Пляж" и "На игле", станет режиссером и исполнительным продюсером сериала.

Роль Стива Джонса исполнит Тоби Уоллес, Сида Вишеса – Луис Партридж, ранее снимавшийся в "Приключениях Паддингтона", роль Нэнси Спанджен досталась Эмме Эпплтон, исполнившей роль княжны Ренфри в сериале "Ведьмак", а звезда "Игры Престолов" Мэйси Уильямс сыграет панк-икону, модель и актрису Памелу "Джордан" Рук.

"Представьте себе, что вы ворвались в мир "Короны" и "Аббатства Даунтон" со своими товарищами и выплескивали свои песни и свою ярость на все, что они представляют. Это момент, когда британское общество и культура навсегда изменились", — отметил Бойл.

Британская панк-рок-группа Sex Pistols была образована в 1975 году в Лондоне. Коллектив стал олицетворением субкультуры панка, а его участники — инициаторами так называемой "панк-революции" в Великобритании. Своим творчеством и идеологией Sex Pistols вдохновили огромное количество исполнителей более позднего периода, представляющих практически все направления рок-музыки. Группа считается одним из самых влиятельных коллективов 1970-х годов.

Первоначально в состав Sex Pistols входили вокалист Джонни Роттен, гитарист Стив Джонс, барабанщик Пол Кук и бас-гитарист Глен Мэтлок, а в качестве импресарио группы выступал Малкольм Макларен. В начале 1977 года Мэтлок был заменен Сидом Вишесом. Sex Pistols призывали к анархии, проявляли полное неуважение к королевской семье и политическому строю Великобритании, что нашло отражение в их песнях Anarchy in the U.K. и God Save the Queen, которая была запрещена к показу на канале ВВС.

Несмотря на непродолжительность наиболее активной фазы своего существования (чуть более двух лет), Sex Pistols навсегда приобрели репутацию одного из самых скандальных и провокационных музыкальных коллективов за всю историю. В 2006 году группа была включена в американский Зал славы рок-н-ролла.

29 октября 1978 года Вишес был арестован по подозрению в убийстве своей подруги Нэнси Спанджен, в номере нью-йоркской гостиницы "Челси", где останавливалась пара. Орудием преступления был нож, принадлежавший Сиду. Сам музыкант был в стельку пьян и ничего не помнил. Свою вину он категорически отрицал. Его отпустили под залог. Вскоре он снова туда попал из-за драки, отсидев 55 дней Сид праздновал выход на свободу и скончался от передозировки героина.