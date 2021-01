Трамп расстроился, что звезды первой величины выступят на инаугурации Байдена

Источники в Белом доме сообщают, что 45-й президент болезненно воспринял, тот факт, что звезды держат с ним дистанцию

После того, как стало известно, что на инаугурации Джо Байдена 20 января выступят звезды первой величины, а специальное телешоу будет вести актер Том Хэнкс, в Белом доме расстроился Дональд Трамп. Об этом пишет Independent.

До своего президентского срока он был желанным гостем на вечеринках, на его свадьбе с Меланией выступал Элтон Джон, а списке гостей были Арнольд Шварценеггер, Хайди Клум, чета Клинтон и многие другие — всего около 400 человек.

На свою инаугурацию Трампу Элтона Джона привлечь не удалось, известно, что тот ответил отказом. У него выступали кантри-певцы Тоби Кейт и Ли Гринвуд, рок-группы 3 Doors Down и The Piano Guys, DJ RaviDrum и The Frontmen of Country.

[ + – ] Инагурационный бал Дональда Трампа/Фото: CNN

Для сравнения, на инаугурации Барака Обамы выступали Бейонсе, U2, Стиви Уандер и Брюс Спрингстин.

И вот, демократы наносят новый удар. Инаугурацию Джо Байдена 20 января посетят Дженнифер Лопес, кантри-певец Гарт Брукс, Ант Клемонс, Джон Бон Джови, Foo Fighters, Джон Ледженд, Ева Лонгория, Деми Ловато, Брюс Спрингстин, Джастин Тимберлейк и Керри Вашингтон. А Леди Гага исполнит национальный гимн.

[ + – ] Дженнифер Лопес

[ + – ] Джон Ледженд во время предвыборной кампании Байдена/Фото: HR

Источник в Белом доме сообщил прессе, что информация об этом и список приглашенных звезд больно задел Дональда Трампа, который, похоже, превращается в персону нон-грата.

Напомним, ранее 45-й президент заявил, что не поедет на инаугурацию своего преемника. А утром 20 января после прощания на военной базе Эндрюс, улетит президентским бортом в Флориду в свое имение.

Возможно, инаугурацию посетит Иванка Трамп, однако появилась информация, что она недавно, с мужем, Джаредом Кушнером, приобрели участок земли в Индиан-Крик в Флориде и также готовятся к переезду. В этот же штат собирается Дональд Трамп-младший и Тиффани Трамп.