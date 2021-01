Трамп засмутився, що зірки першої величини виступлять на інавгурації Байдена

Джерела у Білому домі повідомляють, що 45-й президент болісно сприйняв той факт, що зірки тримають з ним дистанцію

Після того, як стало відомо, що на інавгурації Джо Байдена 20 січня виступлять зірки першої величини, а спеціальне телешоу буде вести актор Том Хенкс, в Білому домі засмутився Дональд Трамп. Про це пише Independent.

До свого президентського терміну він був бажаним гостем на вечірках, на його весіллі з Меланією виступав Елтон Джон, а списку гостей були Арнольд Шварценеггер, Хайді Клум, подружжя Клінтон і багато інших — всього близько 400 осіб.

На свою інавгурацію Трампу Елтона Джона залучити не вдалося, відомо, що той відповів відмовою. У нього виступали кантрі-співаки Тобі Кейт і Лі Грінвуд, рок-гурти 3 Doors Down і The Piano Guys, DJ RaviDrum і The Frontmen of Country.

[ + – ] Інавгураційній бал Дональда Трампа/Фото: CNN

Для порівняння, на інавгурації Барака Обами виступали Бейонсе, U2, Стіві Уандер і Брюс Спрінгстін.

І ось, демократи наносять новий удар. Інавгурацію Джо Байдена 20 січня відвідають Дженніфер Лопес, кантрі-співак Гарт Брукс, Ант Клемонс, Джон Бон Джові, Foo Fighters, Джон Ледженд, Єва Лонгорія, Демі Ловато, Брюс Спрінгстін, Джастін Тімберлейк і Керрі Вашингтон. А Леді Гага виконає національний гімн.

[ + – ] Дженіфер Лопес

[ + – ] Джон Ледженд під час передвиборної кампанії Байдена/Фото: HR

Джерело в Білому домі повідомило пресі, що інформація про це і список запрошених зірок боляче зачепив Дональда Трампа, який, схоже, перетворюється в персону нон-грата.

Нагадаємо, раніше 45-й президент заявив, що не поїде на інавгурацію свого наступника. А вранці 20 січня, після прощання на військовій базі Ендрюс, полетить президентським бортом в Флориду в свій маєток.

Можливо, інавгурацію відвідає Іванка Трамп, проте з'явилася інформація, що вона недавно, з чоловіком, Джаредом Кушнером, придбали ділянку землі в Індіан-Крік у Флориді і також готуються до переїзду. В цей же штат збирається Дональд Трамп-молодший і Тіффані Трамп.