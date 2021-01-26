Сын Ефремова откровенно рассказал об отношении к отцу после аварии (видео)

О ДТП с участием отца актер узнал от друзей и лишь затем начал искать информацию в сети. На месте аварии он так и не появился.

32-летний сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова Никита в интервью Ксении Собчак впервые рассказал, с чем ему довелось столкнуться после того, как в июне прошлого года его отец, будучи пьяным, попал в смертельное ДТП.

По словам Никиты, об аварии он, когда возвращался домой от друзей. Ему начали звонить с расспросами о ДТП, в том числе и журналисты, просили комментарий. Затем он зашел в сеть и уже там прочитал и увидел, что произошло.

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"Мне было очень больно. Я сразу позвонил терапевту, он мне очень помог. Сразу позвонил всем своим друзьям, доверенному кругу. Ко мне приехал друг, побыл со мной. В данной ситуации мне оказали помощь, за что я безмерно благодарен. Отцу я позвонил сразу, понял, что телефон выключен, и дальше стал смотреть новости", – признался Ефремов-младший.

На вопрос ведущей, почему не приехал на место происшествия, Никита ответил, что в тот момент был настолько ошеломлен, что никаких конструктивных действий предпринять бы просто не смог. К тому же, он не хотел быть там, где собралось немало людей, которые паразитировали на трагедии.

"Я на очень сильных чувствах и могу сделать еще хуже. Чтобы помогать другому человеку, мне нужно быть в ровном и спокойном состоянии. На тот момент я не мог себе этого позволить. У меня, конечно же, было желание что-то сделать, но я понимал, что нет", – пояснил он.

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После аварии отношение Никиты к отцу не изменилось:

"Во всей этой ситуации главное для меня было — любить его, несмотря ни на что. И любить — это не значит оправдывать или не оправдывать. Если я нужен, я рядом. Я просто приезжал к нему и был рядом с ним. Я просто с ним сидел и даже не очень понимал, что он говорит".

Среди прочего Ефремов рассказал и о том, что ему в детстве очень не хватало внимания отца.

"Для меня это был бог, который меня покинул. До тех пор, пока я отождествлял отца с богом или высшей силой, мне, конечно, хотелось от нее внимания. Я хотел от него не того, что он может и готов дать. В какой-то момент пришли осознание и готовность принять его таким, какой он есть", – вспомнил он.

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Никита Ефремов пошел по стопам отца и деда, продолжив актерскую династию. Он всячески пытается дистанцироваться от знаменитых родственников, доказывая публике, что успехом обязан своему таланту, а не фамилии.

Напомним, российский актер Михаил Ефремов поздно вечером, 8 июня около 23:00, в центре Москвы попал в ДТП. Происшествие произошло на Смоленской площади. Михаил Ефремов был за рулем Jeep Grand Cherokee: он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя Lada – курьера "Деликатеска.ру", которая занимается доставкой морепродуктов, Сергея Захарова госпитализировали, но позже он умер в больнице.

8 сентября в суде Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы. Ефремов заявил, что не согласен с приговором суда и хочет его пересмотра.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП. Ему предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.