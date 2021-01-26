Син Єфремова відверто розповів про ставлення до батька після аварії (відео)

Про ДТП за участю батька актор дізнався від друзів і лише потім почав шукати інформацію в мережі. На місці аварії він так і не з'явився.

32-річний син заслуженого артиста Росії Михайла Єфремова Микита в інтерв'ю Ксенії Собчак вперше розповів, з чим йому довелося зіткнутися після того, як у червні минулого року його батько, будучи п'яним, потрапив у смертельну ДТП.

За словами Микити, про аварію він дізнався, коли повертався додому від друзів. Йому почали дзвонити з розпитуваннями про ДТП, у тому числі і журналісти просили коментар. Потім він зайшов у мережу і вже там прочитав і побачив, що сталося.

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"Мені було дуже боляче. Я відразу зателефонував терапевту, він мені дуже допоміг. Відразу зателефонував усім своїм друзям, довіреному колу. До мене приїхав друг, побув зі мною. У цій ситуації мені надали допомогу, за що я безмежно вдячний. Батькові я подзвонив відразу, зрозумів, що телефон вимкнений, і далі став дивитися новини", — зізнався Єфремов-молодший.

На запитання ведучої, чому не приїхав на місце події, Микита відповів, що в той момент був настільки приголомшений, що ніяких конструктивних дій вжити б просто не зміг. До того ж, він не хотів бути там, де зібралося чимало людей, які паразитували на трагедії.

"Я на дуже сильних почуттях і можу зробити ще гірше. Щоб допомагати іншій людині, мені потрібно бути в рівному і спокійному стані. На той момент я не міг собі цього дозволити. У мене, звичайно ж, було бажання щось зробити, але я розумів, що ні", — пояснив він.

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Після аварії ставлення Микити до батька не змінилося:

"У всій цій ситуації головне для мене було — любити його, незважаючи ні на що. І любити — це не означає виправдовувати або не виправдовувати. Якщо я потрібен, я поруч. Я просто приїжджав до нього і був поруч з ним. Я просто з ним сидів і навіть не дуже розумів, що він говорить".

Серед іншого Єфремов розповів і про те, що йому в дитинстві дуже не вистачало уваги батька.

"Для мене це був бог, який мене покинув. До тих пір, поки я ототожнював батька з богом або вищою силою, мені, звичайно, хотілося від неї уваги. Я хотів від нього не того, що він може і готовий дати. У якийсь момент прийшло усвідомлення і готовність прийняти його таким, яким він є", — згадав він.

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Микита Єфремов пішов по стопах батька і діда, продовживши акторську династію. Він всіляко намагається дистанціюватися від знаменитих родичів, доводячи публіці, що успіхом завдячує своєму таланту, а не прізвищу.

Нагадаємо, що російський актор Михайло Єфремов пізно ввечері, 8 червня близько 23:00, у центрі Москви потрапив у ДТП. Пригода сталася на Смоленській площі. Михайло Єфремов був за кермом Jeep Grand Cherokee: він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Lada. Водія Lada — кур'єра "Делікатеска.ру", що займається доставленням морепродуктів, Сергія Захарова госпіталізували, але пізніше він помер у лікарні.

8 вересня в суді Єфремова визнали винним і засудили до 8 років позбавлення волі. Єфремов заявив, що не згоден з вироком суду і хоче його перегляду.

22 жовтня Мосміськсуд пом'якшив Єфремову вирок у справі про смертельну ДТП. Йому належить провести 7,5 років у колонії загального режиму замість початкових 8 років.