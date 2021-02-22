Принц Уильям рассказал о самочувствии мужа королевы Елизаветы II

Состояние здоровья герцога Эдинбургского остается одной из главных тем, касающихся королевской семьи.

Принц Уильям проведал в больнице своего 99-летнего деда, герцога Эдинбургского Филиппа и рассказал о том, как тот себя чувствует, передает Hello.

Во время визита герцога Кембриджского в центр вакцинации на кукурузной бирже Кингс Линн в Норфолке у него спросили, как себя чувствует принц Филипп, который шестые сутки находится в больнице.

"Да, он в порядке, за ним присматривают", – ответил Уильям.

Муж Елизаветы II находится в больнице короля Эдуарда VII. Проведать отца приезжал принц Чарльз, который сейчас живет в поместье Хайгроув в Глостершире, расположенном за 200 миль (321 км) от Лондона. Сам Уильям и его жена Кейт в настоящее время живут в имении Анмер Холл в Норфолке со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи и имеют возможность чаще проведывать родственника.

Напомним, 99-летний принц Филипп попал больницу из-за плохого самочувствия. Его поместили в лондонскую частную больницу короля Эдуарда VII вечером 16 февраля. За меся до госпитализации, 9 января, 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее супруг получили первые дозы вакцины от коронавируса.

Принц Гарри обеспокоен состоянием здоровья своего деда и планирует немедленно вылететь в Британию, если состояние супруга королевы Елизаветы II ухудшится.