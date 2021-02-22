Принц Вільям розповів про самопочуття чоловіка королеви Єлизавети II

Стан здоров'я герцога Единбурзького залишається однією з головних тем, що стосуються королівської сім'ї.

Принц Вільям відвідав у лікарні свого 99-річного діда, герцога Единбурзького Філіпа і розповів про те, як той себе почуває, передає Hello.

Під час візиту герцога Кембриджського в центр вакцинації на кукурудзяній біржі Кінгс Лінн у Норфолку в нього запитали, як себе почуває принц Філіп, який шосту добу перебуває в лікарні.

"Так, він у порядку, за ним доглядають", — відповів Вільям.

Чоловік Єлизавети II перебуває в лікарні короля Едуарда VII. Провідати батька приїжджав принц Чарльз, який наразі живе в маєтку Хайгроув у Глостерширі, розташованому за 200 миль (321 км) від Лондона. Сам Вільям і його дружина Кейт наразі живуть у маєтку Анмер Холл у Норфолку зі своїми трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї і мають можливість частіше провідувати родича.

Нагадаємо: 99-річний принц Філіп потрапив у лікарню через погане самопочуття. Його помістили в лондонську приватну лікарню короля Едуарда VII ввечері 16 лютого. За місяць до госпіталізації, 9 січня, 94-річна королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік отримали перші дози вакцини від коронавірусу.

Принц Гаррі стурбований станом здоров'я свого діда і планує негайно вилетіти до Британії, якщо стан чоловіка королеви Єлизавети II погіршиться.