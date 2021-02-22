Ким Кардашьян показала, как готовит детям американскую "мивину" (видео)

Женщина, личное состояние которой – 780 миллионов долларов, оказалось, ничего не имеет против дешевой вермишели.

40-летняя Ким Кардашьян опубликовала в сториз Instagram кадры, на которых показала, чем кормит своих четырех детей.

Оказалось, что светская львица и человек, на которого подписаны 206,5 млн. пользователей, не стесняется питаться вермишелью быстрого приготовления.

На видео модно заметить несколько разорванных пакетов из-под американского аналога украинской "Мивины" Top Ramen, ножницы, причем не одни, а также крошки, которые остались после того, как из пакетов высыпали содержимое в кастрюлю.

При этом трехлетняя дочь Кардашьян и Уэста Чикаго сидит на столе рядом с включенной газовой плитой, а семилетняя Норт Уэст крутится рядом. В какой-то момент Ким поднимает крышку кастрюли, чтобы показать, что практически вся емкость наполнена распарившейся вермишелью.

При этом, по данным журнала Forbes, личное состояние миссис Кардашьян Уэст оценивается примерно в 780 млн долларов. Упаковка вермишели из 24 пачек, которую запаривает многодетная мама, стоит чуть больше 20 долларов, согласно прайса на Аmazon.

Фото: Amazon

Как известно, на прошлой неделе Ким Кардашьян подала документы на развод с рэпером Канье Уэстом после семи лет брака. Причиной расторжения брака указаны "непримиримые противоречия". Активы пары будут разделены согласно их брачному договору.

В конце прошлого года Ким Кардашьян и Канье Уэст разъехались из-за детей. По их словам, они не хотели травмировать их своими ссорами. После этого пара перестала поддерживать какую-либо связь. Канье забрал из их семейного особняка в Калабасасе свои вещи, в том числе коллекцию обуви, в которой не менее 500 пар кроссовок.