Ким Кардашьян показала, как готовит детям американскую "мивину" (видео)
Женщина, личное состояние которой – 780 миллионов долларов, оказалось, ничего не имеет против дешевой вермишели.
40-летняя Ким Кардашьян опубликовала в сториз Instagram кадры, на которых показала, чем кормит своих четырех детей.
Оказалось, что светская львица и человек, на которого подписаны 206,5 млн. пользователей, не стесняется питаться вермишелью быстрого приготовления.
На видео модно заметить несколько разорванных пакетов из-под американского аналога украинской "Мивины" Top Ramen, ножницы, причем не одни, а также крошки, которые остались после того, как из пакетов высыпали содержимое в кастрюлю.
При этом трехлетняя дочь Кардашьян и Уэста Чикаго сидит на столе рядом с включенной газовой плитой, а семилетняя Норт Уэст крутится рядом. В какой-то момент Ким поднимает крышку кастрюли, чтобы показать, что практически вся емкость наполнена распарившейся вермишелью.
При этом, по данным журнала Forbes, личное состояние миссис Кардашьян Уэст оценивается примерно в 780 млн долларов. Упаковка вермишели из 24 пачек, которую запаривает многодетная мама, стоит чуть больше 20 долларов, согласно прайса на Аmazon.
Как известно, на прошлой неделе Ким Кардашьян подала документы на развод с рэпером Канье Уэстом после семи лет брака. Причиной расторжения брака указаны "непримиримые противоречия". Активы пары будут разделены согласно их брачному договору.
В конце прошлого года Ким Кардашьян и Канье Уэст разъехались из-за детей. По их словам, они не хотели травмировать их своими ссорами. После этого пара перестала поддерживать какую-либо связь. Канье забрал из их семейного особняка в Калабасасе свои вещи, в том числе коллекцию обуви, в которой не менее 500 пар кроссовок.