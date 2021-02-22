Кім Кардаш'ян показала, як запарює дітям американський аналог "мівіни" (відео)

Жінка, особистий статок якої — 780 мільйонів доларів, виявилося, нічого не має проти дешевої вермішелі.

40-річна Кім Кардашʼян опублікувала в сторіз Instagram кадри, на яких показала, чим годує своїх чотирьох дітей.

Виявилося, що світська левиця і людина, на яку підписані 206,5 млн. користувачів, не соромиться харчуватися вермішеллю швидкого приготування.

На відео можна помітити кілька розірваних пакетів з-під американського аналога української "Мівіни" Top Ramen, ножиці, причому не одні, а також крихти, які залишилися після того, як з пакетів висипали вміст у каструлю.

При цьому трирічна дочка Кардашʼян і Веста Чикаго сидить на столі поруч з ввімкненою газовою плитою, а семирічна Норт Вест крутиться поруч. У якийсь момент Кім піднімає кришку каструлі, щоб показати, що практично вся ємність наповнена розпареною вермішеллю.

При цьому, за даними журналу Forbes, особисті статки місіс Кардашʼян Вест оцінюються приблизно в 780 млн доларів. Упаковка вермішелі з 24 пачок, яку запарює багатодітна мама, коштує трохи більше 20 доларів, згідно з прайсом на Аmazon.

Фото: Amazon

Як відомо, минулого тижня Кім Кардашʼян подала документи на розлучення з репером Каньє Вестом після семи років шлюбу. Причиною розірвання шлюбу вказані "непримиренні протиріччя". Активи пари будуть розділені відповідно до їхнього шлюбного договору.

У кінці минулого року Кім Кардашʼян і Каньє Вест розʼїхалися через дітей. За їхніми словами, вони не хотіли травмувати їх своїми сварками. Після цього пара перестала підтримувати будь-який звʼязок. Каньє забрав з їхнього сімейного особняка в Калабасасі свої речі, у тому числі колекцію взуття, у якій не менше 500 пар кросівок.