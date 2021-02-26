Кроме "Моста". Топ детективных сериалов на выходные

Каждый из этих многосерийных фильмов заставит зрителя до последнего момента ломать голову над ответом на главный вопрос: кто же виноват?

Впереди выходные, а, значит, многие задумываются о том, что интересного можно посмотреть в эти дни. Фокус предлагает вниманию читателей пятерку европейских детективных сериалов с динамичным сюжетом, отличной актерской игрой и стабильно высоким градусом напряжения.

Мост

Шведско-датский детективный телесериал заставил притязательных зрителей по-новому посмотреть на кинематограф скандинавских стран и завоевал большую популярность.

Многосерийный фильм начинается с того, что на Эресуннском мосту, точно в том месте, где проходит граница между Данией и Швецией, находят тело мертвой женщины. При более детальном рассмотрении оказывается, что труп состоит из двух половин, поэтому за расследование берутся Мартин Роде из полиции Копенгагена и Сага Норен из шведского Мальмё.

Детективам предстоит играть против очень опасного и умного преступника, который готов на все, чтобы донести миру свое послание. Потому убийство на мосту – лишь начало серии загадочных злодеяний, совершенных с особой жестокостью.

Сериал состоит из четырех сезонов, первый из которых вышел в 2011 году, а последний – в 2018. Он был продан более чем в 200 стран. По его мотивам сняли несколько ремейков. Например, у Англии и Франции есть своя версия "Моста", переименованная в "Туннель" (2013), а у США и Мексики – сериал с аналогичным первоисточнику названием, который также вышел на экраны в 2013 году.

Перевал

Совместная работа кинематографистов Германии и Австрии 2018 года перекликается с выше описанным сериалом "Мост", однако при похожих начальных данных (труп на границе двух стран) сюжетные линии развиваются по другому сценарию.

В заснеженных Альпах на границе между Германией и Австрией находят труп мужчины с конским хвостом в руках. При осмотре тела выясняется, что его убили не здесь. К тому же установить его личность у полицейских сразу не получается, поскольку документы, обнаруженные при нем, – поддельные.

К расследованию приступают детективы из обеих стран: мрачный австрийский алкоголик Гедеон Винтер, не видящий смысла в жизни, и жизнерадостная и оптимистичная немка Элли Стокер, у которой большие проблемы в личной жизни. Два совершенно разных человека объединяются, чтобы отыскать маньяка-убийцу, и чем больше они распутывают это дело, тем сильнее оказываются втянутыми в опасную игру преступника.

Съемки сериала проходили на границе между Австрией и Германией, в Альпах в сложных условиях: на высоте 2600 метров при обильных осадках. Однако за такую трудную работу команда была вознаграждена. В 2019 году первый сезон "Перевала" был удостоен в Германии "Золотой камеры" как лучший мини-сериал на немецком ТВ. Кроме этого на его счету — еще четыре европейских награды.

Улица потрошителя

Действия британского сериала, созданного Ричардом Уорлоу, разворачиваются в апреле 1889 года в районе Уайтчепел в Ист-Энде через полгода после последнего убийства, совершенного Джеком-потрошителем, и показывают становление лондонской полиции в Викторианскую эпоху.

По сюжету детектив-инспектор Эдмунд Рид и сержант Беннет Дрейк объединяются с бывшим американским военным хирургом Гомером Джексоном, умеющим резать мертвых людей и делать из этого выводы, чтобы найти жестокого преступника.

Команда детективов постоянно попадает в странные истории, пытаясь навести порядок в самых грязных закоулках Ист-Энда, где процветает проституция, причем не только женская, а также творятся и более страшные вещи. Троица имеет дело далеко не со сливками общества, ведь их контингент – это убийцы, грабители и полностью опустившиеся личности. Поэтому они также посещают кабаки и публичные дома, встречаются с сомнительными личностями и хранят секреты. При этом у каждого из героев есть своя личная драма, которая помогает глубже раскрыть их характер, поступки и особенности поведения.

Премьера сериала состоялась 30 декабря 2012 года на телеканале BBC One. Он состоит из пяти сезонов, последний из которых вышел на экраны 12 октября 2016 года.

Код 100

12-серийный шведско-немецкий сериал 2015 года рассказывает о ряде загадочных убийств молодых девушек, которые произошли в Стокгольме за последние 16 месяцев. Их тела обнаруживают на лугу с нарциссами. На первый взгляд, кроме посмертного одра из цветов и внешнего сходства (блондинки с голубыми глазами), жертв ничего больше не объединяет. Местная полиция, отчаявшись найти преступника, обращается за помощью к американскому консультанту Томми Конли. Вместе с детективом Микаэлем Эклундом гость из Нью-Йорка делает все возможное, чтобы разорвать цепь убийств.

Особое звучание привносят в сериал характеры главных героев. Эклунд терпеть не может американскую культуру, а еще он очень дотошный и скурпулезный. Обоюдная неприязнь между ними проявляется сразу. Но ради поиска злодея Томми и Микаэлю придется искать точки соприкосновения.

Тьма

Этот детективный сериал немного выбивается из приведенного ряда фильмов, поскольку, кроме детективной линии, сюжет содержит фантастическую составляющую.

В центре сериала – маленький немецкий городок Винден, где протекает размеренная и спокойная жизнь до тех пор, пока в нем одновременно не исчезают двое детей. В их поисках объединяются четыре семьи, скрытые связи которых раскрываются по ходу фильма. Они узнают зловещую тайну о путешествиях во времени, затрагивающих несколько поколений. Необъяснимые события вскоре начинают повторяться с пугающим постоянством, и чтобы вернуть близких и снова обрести покой, героям сериала придется преодолеть очень непростые препятствия.

Действие первого сезона сериала происходит в 2019 году, но включает в себя сюжетные линии 1986, 1953 годов, а также события 2052 года, которые происходят после апокалипсиса. При этом постапокалиптический мир полнее всего раскрывается в третьей части фильма.

"Тьма" – первый сериал Netflix, который был снят в Германии. Его премьера состоялась 1 декабря 2017 года, а третий и финальный сезон вышел 27 июня 2020 года. Критики высоко оценили тон "Тьмы", визуальные эффекты, актёрскую игру, музыкальное оформление, а также амбициозность и сложность повествования. Сериал даже сравнили с "Твин Пиксом" и "Очень странными делами".

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