Крім "Мосту". Топ детективних серіалів на вихідні

Кожен з цих багатосерійних фільмів змусить глядача до останнього моменту ламати голову над відповіддю на головне питання: хто ж винен?

Попереду вихідні, а, значить, багато хто замислюється про те, що цікавого можна подивитися в ці дні. Фокус пропонує увазі читачів п'ятірку європейських детективних серіалів з динамічним сюжетом, відмінною акторською грою і стабільно високим градусом напруги.

Міст

Шведсько-датський детективний телесеріал змусив вибагливих глядачів по-новому подивитися на кінематограф скандинавських країн і завоював велику популярність.

Багатосерійний фільм починається з того, що на Ересуннський міст, точно в тому місці, де проходить межа між Данією і Швецією, знаходять тіло мертвої жінки. При більш детальному розгляді виявляється, що труп складається з двох половин, тому за розслідування беруться Мартін Роде з поліції Копенгагена і Сага Норен з шведського Мальме.

Детективам належить грати проти дуже небезпечного і розумного злочинця, який готовий на все, щоб донести світові своє послання. Тому вбивство на мосту — лише початок серії загадкових злочинів, скоєних з особливою жорстокістю.

Серіал складається з чотирьох сезонів, перший з яких вийшов у 2011 році, а останній — у 2018. Він був проданий у понад 200 країн. За його мотивами зняли кілька римейків. Наприклад, в Англії і Франції є своя версія "Моста", перейменована на "Тунель" (2013), а в США і Мексики — серіал з аналогічною першоджерелу назвою, який також вийшов на екрани у 2013 році.

Перевал

Спільна робота кінематографістів Німеччини та Австрії 2018 року перегукується з вище описаним серіалом "Міст", однак при схожих початкових даних (труп на кордоні двох країн) сюжетні лінії розвиваються за іншим сценарієм.

У засніжених Альпах на кордоні між Німеччиною й Австрією знаходять труп чоловіка з кінським хвостом у руках. При огляді тіла з'ясовується, що його вбили не тут. До того ж встановити його особистість у поліцейських відразу не виходить, оскільки документи, виявлені при ньому, — підроблені.

До розслідування приступають детективи з обох країн: похмурий австрійський алкоголік Гедеон Вінтер, що не бачить сенсу в житті, і життєрадісна й оптимістична німкеня Еллі Стокер, у якої великі проблеми в особистому житті. Дві абсолютно різні людини об'єднуються, щоб відшукати маніяка-вбивцю, і чим більше вони розплутують цю справу, тим сильніше виявляються втягнутими в небезпечну гру злочинця.

Зйомки серіалу проходили на кордоні між Австрією і Німеччиною, в Альпах у складних умовах: на висоті 2600 метрів при рясних опадах. Однак за таку важку роботу команда була винагороджена. У 2019 перший сезон "Перевалу" був удостоєний у Німеччині "Золотої камери" як кращий міні-серіал на німецькому ТБ. Крім цього, на його рахунку — ще чотири європейські нагороди.

Вулиця різника

Дії британського серіалу, створеного Річардом Ворлоу, розгортаються у квітні 1889 року в районі Уайтчепел в Іст-Енді через півроку після останнього вбивства, скоєного Джеком-різником, і показують становлення лондонської поліції у Вікторіанську епоху.

За сюжетом, детектив-інспектор Едмунд Рід і сержант Беннет Дрейк об'єднуються з колишнім американським військовим хірургом Гомером Джексоном, який вміє різати мертвих людей і робити з цього висновки, щоб знайти жорстокого злочинця.

Команда детективів постійно потрапляє в дивні історії, намагаючись навести порядок у найбрудніших закутках Іст-Енду, де процвітає проституція, причому не тільки жіноча, а також творяться страшніші речі. Трійця має справу далеко не з вершками суспільства, адже їхній контингент — це вбивці, грабіжники й особистості, котрі повністю опустилися. Тому вони також відвідують шинки і будинки розпусти, зустрічаються із сумнівними особистостями і зберігають секрети. При цьому в кожного з героїв є своя особиста драма, яка допомагає глибше розкрити їхній характер, вчинки та особливості поведінки.

Прем'єра серіалу відбулася 30 грудня 2012 року на телеканалі BBC One. Він складається з п'яти сезонів, останній з яких вийшов на екрани 12 жовтня 2016 року.

Код 100

12-серійний шведсько-німецький серіал 2015 року розповідає про ряд загадкових вбивств молодих дівчат, які відбулися в Стокгольмі за останні 16 місяців. Їхні тіла виявляють на лузі з нарцисами. На перший погляд, крім посмертного одру з квітів і зовнішньої схожості (блондинки з блакитними очима), жертв нічого більше не об'єднує. Місцева поліція, втративши надію знайти злочинця, звертається за допомогою до американського консультанта Томмі Конлі. Разом з детективом Мікаелем Еклундом гість з Нью-Йорка робить усе можливе, щоб розірвати ланцюг вбивств.

Особливого звучання привносять у серіал характери головних героїв. Еклунд терпіти не може американську культуру, а ще він дуже допитливий і прискіпливий. Обопільна неприязнь між ними проявляється відразу. Але заради пошуку лиходія Томмі і Мікаель доведеться шукати точки дотику.

Темрява

Цей детективний серіал трохи вибивається з наведеного ряду фільмів, оскільки, крім детективної лінії, сюжет містить фантастичну складову.

У центрі серіалу — маленьке німецьке містечко Вінд, де проходить розмірене і спокійне життя до тих пір, поки в ньому одночасно не зникають двоє дітей. У їхніх пошуках об'єднуються чотири сім'ї, приховані зв'язки яких розкриваються по ходу фільму. Вони дізнаються зловісну таємницю про подорожі в часі, які торкаються кількох поколінь. Незрозумілі події незабаром починають повторюватися, і щоб повернути близьких і знову знайти спокій, героям серіалу доведеться подолати дуже непрості перешкоди.

Дія першого сезону серіалу відбувається у 2019 році, але включає в себе сюжетні лінії 1986, 1953 років, а також події 2052 року, які відбуваються після апокаліпсису. При цьому постапокаліптичний світ найповніше розкривається в третій частині фільму.

"Темрява" — перший серіал Netflix, який був знятий у Німеччині. Його прем'єра відбулася 1 грудня 2017 року, а третій і фінальний сезон вийшов 27 червня 2020 року. Критики високо оцінили тон "Темряви", візуальні ефекти, акторську гру, музичне оформлення, а також амбітність і складність оповідання. Серіал навіть порівняли з "Твін Пікс" і "Дуже дивними справами".

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