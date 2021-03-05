Ароматы весны. Идеи подарков на 8 марта — модные парфюмы
Какие можно подарить подарки на 8 марта? Мода на ароматы меняется не так стремительно, как на одежду и обувь, поэтому в царстве парфюмерии всегда можно найти не только новинки, но и старую, добрую классику, с которой никогда не попадешь впросак.
На наших просторах традиция преподносить в подарок к 8 Марта аромат (желательно французский) уходит корнями в советское прошлое, когда подаренный флакон духов ценился на вес золота. Сегодня найти заветные духи не составляет труда, а множество вариантов парфюмов на любой вкус и кошелек делают их одним из лучших подарков.
Даже самому изысканному наряду необходима хотя бы капелька духов. Только они придадут ему законченность и совершенство, а вам добавят шарма и обаяния
Молодое поколение украинцев к выбору парфюма относится придирчиво. Многие даже научились составлять парфюмерные гардеробы, а некоторые пользуются только одним ароматом-фаворитом, не изменяя ему в течение десятков лет. Поэтому, выбирая парфюм в подарок на 8 марта, важно не ошибиться. Иначе рискуете испортить настроение не только той, для кого предназначен сюрприз, но и себе. По такой причине, вместо того чтобы действовать наобум, посетите специализированный магазин и с помощью профессиональных консультантов убедитесь, что роман с выбранным ароматом точно случится.
К слову, дарить дорогой нишевый парфюм девушкам, не достигшим 20-летнего возраста, считается дурным тоном. Ведь у них еще нет собственной истории отношений с ароматами, и сложный букет рискует добавить им возраста, зазвучав неуместно. Поэтому, выбирая на 8 марта парфюм для молодой девушки, обратите внимание на популярные решения стоимостью до 3 тыс. грн. Ну а если с новинками экспериментировать не хочется, на помощь всегда придут проверенные временем классические ароматы.
Good Girl Eau de Parfum Suprême, Carolina Herrera
Good Girl Eau de Parfum Suprême — обновленная вариация и новое прочтение популярного парфюма Carolina Herrera, который относится к группе восточных цветочных ароматов. Автором этого смелого и утонченного союза египетского жасмина и лесной ягоды в 2020 году стал парфюмер Луиз Тюрн. Этот аромат станет эффектным решением для подарка не только к 8 Марта, но и просто так. Отметим также изящный флакон, выполненный в форме женской туфельки на шпильке. В таком исполнении Good Girl Eau de Parfum Suprême становится небольшим произведением искусства.
Irrésistible, Givenchy
Для желающих хотя бы в мечтах переместиться из прекрасных садов Ближнего Востока в весенний парижский парк подойдет новый популярный парфюм Irrésistible французского модного дома Givenchy. Этот женский аромат принадлежит к цветочно-фруктовой группе букетов и по-настоящему юношеский и транслирующий подлинный оптимизм. Его создали именитые парижские парфюмеры Энн Флипо, Доминик Ропийон и Фанни Бал, которые много раз сотрудничали со знаменитыми французскими домами моды.Важно
Perfect, Marc Jacobs
Неповторимый аромат с интонациями ревеня и нарцисса в сочетании с мягкостью миндального молока и кедра можно считать манифестом дизайнера Марка Джейкобса, личная мантра которого звучит так: "Я самобытен, такой, как есть". В сочетании с романтичным оформлением флакона этот модный аромат последнего времени станет истинным признанием в любви прекрасной даме.
Nina Rose — Nina Ricci
Еще одно новое прочтение культовой парфюмированной воды, известной многим благодаря флакону-яблочку, — Nina Rose. Композиция сохранила жизнерадостный характер, но акценты в ней расставлены по-другому. Аромат Nina Rose характерен свежестью сочетания бергамота, лимона и спелой груши, которая на коже раскрывается в элегантный букет из апельсинового цвета, жасмина и кедра. Подойдет для всех, кто склонен смотреть на жизнь через розовые очки, как в песне Грейс Джонс La vie en rose.Важно
Intense Café Montale
Эта парфюмированная вода из нишевой серии ароматов парфюмера Пьера Монталя уверенно держит позиции в числе наиболее популярных, начиная с момента создания в 2013 году. Уникальная комбинация запаха роз, ароматного кофе, ванили, белого мускуса и амбры создает ароматное унисекс-решение, которое остаётся модным для обоих полов. Правда, более популярным парфюм считается все-таки среди женской аудитории, для которой Intense Café Montal станет идеальным подарком.
Chanel No.5
Один из самых известных ароматов на планете Chanel No.5 давно приобрел статус культового. Им пользуются несколько поколений, а создан парфюм под личным руководством Коко Шанель. Согласно легенде, она заказала у парфюмера Эрнеста Бо искусственный аромат "настоящей женщины". Из десяти предложенных вариантов Коко выбрала пятый. Вероятно, именно по этой причине самые знаменитые духи в мире названы Chanel No.5. Отметим, что специфический и сложный букет аромата подойдет далеко не всем. Поэтому его выбор накануне 8 марта лучше согласовать с теми, кому предназначен подарок.