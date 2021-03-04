UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

У старшей дочери Ким Кардашьян появился живой бородатый дракон (фото)

45
Ким Кардашьян, Норт Кардашьян-Уэст, дочь Ким Кардашьян
Фото: Twitter/Kim Kardashian West | Ким Кардашьян с дочерью Норт

Для питомца уже даже пошили личный гардероб и выделили ему драгоценный камень.

40-летняя уже почти бывшая жена американского рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян похвасталась в соцсетях новым домашним питомцем для семилетней дочери Норт Уэст.

В Twitter и Instagram многодетная мать опубликовала снимки девочки, которая держит в руках ящерицу по кличке Speed. При этом рептилия одета в такой же костюм, как на Норт. Он из коллекции одежды для дома от бренда Ким Кардашьян Skims.

"Встречайте нового члена нашей семьи… Speed. На самом деле я не планировала любить Speed так, как сейчас люблю, но в итоге она мне понравилась! Вообще Speed была питомцем моей лучшей подруги Эллисон, и мы нянчились с ней неделю, а затем она так и осталась с нами, и прошли уже целые месяцы!", – говорится в подписи к первому твиту.

Норт Кардашьян Уэст, Ким Кардашьян, ящерица
Норт Кардашьян Уэст, Ким Кардашьян, ящерица
Норт Кардашьян Уэст, Ким Кардашьян, ящерица
Норт Кардашьян Уэст, Ким Кардашьян, ящерица
Норт Кардашьян Уэст, Ким Кардашьян, ящерица
Норт Кардашьян Уэст, Ким Кардашьян, ящерица
Норт Кардашьян Уэст, Ким Кардашьян, ящерица
Норт Кардашьян Уэст, Ким Кардашьян, ящерица

Вскоре Ким опубликовала еще один пост, посвященный Speed  (в переводе с английского Speed означает "скорость", – прим. ред.). Она показала набор одежды для ящерицы, а также фото рептилии с красным камешком на голове.

"Speed получила новый образ с помощью костюмов Skims Cozy и даже драгоценного камня Lil Uzi. Speed действительно получил драгоценный камень несколько месяцев назад: Норт всегда знает, в чем дело! Норт и ее бородатый дракон ходят везде вместе, это довольно мило!", – гласит твит.

Ким Кардашьян, ящерица, животное
Ящерицу уже "украсили" драгоценным камнем
Фото: Twitter/@KimKardashian

Животное в руках у ребенка – агама, известная также как бородатый дракон. Этих ящериц часто держат в качестве домашних питомцев: они могут жить до 10-15 лет и являются миролюбивыми.

агама, ящерица, бородатый дракон
Агамы распространены в качестве домашних животных из-за своего миролюбивого нрава
Фото: Открытые источники

В комментариях к публикациям Ким некоторые пользователи отметили, что этих рептилий нельзя держать вертикально, потому что это утрудняет их дыхание. Кроме того, им противопоказаны теплые наряды, поскольку агамы – экзотермы, и их состояние напрямую зависит от температуры окружающей среды. В таких же вещах они не могут в достаточной мере охлаждать свое тело.

Подобные животные – не редкость и в Украине. Их можно купить как в зоомагазинах, так и на сайтах в интернете. На ресурсе OLX стоимость ящериц колеблется от 800 до 4000 гривен.

Напомним, Ким Кардашьян подала на развод с мужем после семи лет брака. Причиной стали "непримиримые противоречия". Сейчас все дети пары живут с Ким, а она даже показывает в сети, как кормит их американским аналогом "мивины". Чтобы не зацикливаться на проблемах в личной жизни, женщина с головой ушла в работу. Совсем недавно она представила коллекцию белья и одежды для дома.