У старшей дочери Ким Кардашьян появился живой бородатый дракон (фото)

Для питомца уже даже пошили личный гардероб и выделили ему драгоценный камень.

40-летняя уже почти бывшая жена американского рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян похвасталась в соцсетях новым домашним питомцем для семилетней дочери Норт Уэст.

В Twitter и Instagram многодетная мать опубликовала снимки девочки, которая держит в руках ящерицу по кличке Speed. При этом рептилия одета в такой же костюм, как на Норт. Он из коллекции одежды для дома от бренда Ким Кардашьян Skims.

"Встречайте нового члена нашей семьи… Speed. На самом деле я не планировала любить Speed так, как сейчас люблю, но в итоге она мне понравилась! Вообще Speed была питомцем моей лучшей подруги Эллисон, и мы нянчились с ней неделю, а затем она так и осталась с нами, и прошли уже целые месяцы!", – говорится в подписи к первому твиту.

Вскоре Ким опубликовала еще один пост, посвященный Speed (в переводе с английского Speed означает "скорость", – прим. ред.). Она показала набор одежды для ящерицы, а также фото рептилии с красным камешком на голове.

"Speed получила новый образ с помощью костюмов Skims Cozy и даже драгоценного камня Lil Uzi. Speed действительно получил драгоценный камень несколько месяцев назад: Норт всегда знает, в чем дело! Норт и ее бородатый дракон ходят везде вместе, это довольно мило!", – гласит твит.

[ + – ] Ящерицу уже "украсили" драгоценным камнем Фото: Twitter/@KimKardashian

Животное в руках у ребенка – агама, известная также как бородатый дракон. Этих ящериц часто держат в качестве домашних питомцев: они могут жить до 10-15 лет и являются миролюбивыми.

[ + – ] Агамы распространены в качестве домашних животных из-за своего миролюбивого нрава Фото: Открытые источники

В комментариях к публикациям Ким некоторые пользователи отметили, что этих рептилий нельзя держать вертикально, потому что это утрудняет их дыхание. Кроме того, им противопоказаны теплые наряды, поскольку агамы – экзотермы, и их состояние напрямую зависит от температуры окружающей среды. В таких же вещах они не могут в достаточной мере охлаждать свое тело.

Подобные животные – не редкость и в Украине. Их можно купить как в зоомагазинах, так и на сайтах в интернете. На ресурсе OLX стоимость ящериц колеблется от 800 до 4000 гривен.

Напомним, Ким Кардашьян подала на развод с мужем после семи лет брака. Причиной стали "непримиримые противоречия". Сейчас все дети пары живут с Ким, а она даже показывает в сети, как кормит их американским аналогом "мивины". Чтобы не зацикливаться на проблемах в личной жизни, женщина с головой ушла в работу. Совсем недавно она представила коллекцию белья и одежды для дома.