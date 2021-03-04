У старшої дочки Кім Кардаш'ян з'явився живий бородатий дракон (фото)

Для вихованця вже навіть пошили особистий гардероб і виділили йому дорогоцінний камінь.

40-річна вже майже колишня дружина американського репера Каньє Веста Кім Кардашʼян похвалилася в соцмережах новим домашнім вихованцем для семирічної доньки Норт Вест.

У Twitter та Instagram багатодітна мати опублікувала знімки дівчинки, яка тримає в руках ящірку на прізвисько Speed. При цьому рептилія одягнена в такий же костюм, як і Норт. Він з колекції одягу для будинку від бренду Кім Кардашʼян Skims.

"Зустрічайте нового члена нашої сімʼї … Speed. Насправді я не планувала любити Speed так, як зараз люблю, але в підсумку вона мені сподобалася! Узагалі Speed була вихованцем моєї найкращої подруги Еллісон, і ми няньчилися з нею тиждень, а потім вона так і залишилася з нами, і пройшли вже довгі місяці!", — йдеться в підписі до першого твіту.

Незабаром Кім опублікувала ще один пост, присвячений Speed (у перекладі з англійської Speed означає "швидкість", — прим. ред.). Вона показала набір одягу для ящірки, а також фото рептилії з червоним камінчиком на голові.

"Speed отримала новий образ за допомогою костюмів Skims Cozy і навіть дорогоцінного каменю Lil Uzi. Speed дійсно отримала дорогоцінний камінь кілька місяців тому: Норт завжди знає, у чому справа! Норт і її бородатий дракон ходять скрізь разом, це досить мило!", — говорить твіт.

[ + – ] Ящірку вже "прикрасили" дорогоцінним каменем Фото: Twitter/@KimKardashian

Тварина в руках у дитини — агама, відома також як бородатий дракон. Цих ящірок часто тримають як домашніх вихованців: вони можуть жити до 10-15 років і є миролюбними.

[ + – ] Агами поширені в ролі домашніх тварин через свій миролюбний характер Фото: Открытые источники

У коментарях до публікацій Кім деякі користувачі зазначили, що цих рептилій можна тримати вертикально, тому що це ускладнює їхнє дихання. Крім того, їм протипоказані теплі наряди, оскільки агами — екзотермії, і їхній стан безпосередньо залежить від температури навколишнього середовища. У таких же речах вони не можуть достатньою мірою охолоджувати своє тіло.

Подібні тварини — не рідкість і в Україні. Їх можна купити як у зоомагазинах, так і на сайтах в інтернеті. На ресурсі OLX вартість ящірок коливається від 800 до 4000 гривень.

Нагадаємо, Кім Кардашʼян подала на розлучення з чоловіком після семи років шлюбу. Причиною стали "непримиренні протиріччя". Наразі всі діти пари живуть з Кім, а вона навіть показує в мережі, як годує їх американським аналогом "мівіни". Щоб не зациклюватися на проблемах в особистому житті, жінка з головою поринула в роботу. Зовсім нещодавно вона представила колекцію білизни та одягу для дому.