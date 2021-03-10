"Тревожная красота". Dior представил кутюрную коллекцию осень-зима 2021 (фото, видео)

Показ прошел в одном из самых красивых залов Большого Версальского дворца.

Французский дом моды Dior в период пандемии открыл для себя новый формат эффектного показа коллекций, переключившись с пафосных многолюдных демонстраций на настоящие мини-фильмы, которые можно назвать произведениями искусства.

После успеха видео Le Château du Tarot, в котором была представлена кутюрная коллекция весна-лето 2021, и весенней коллекции, вдохновленной картинами Караваджо, в этот раз Dior опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео под названием Disturbing Beauty ("Тревожная красота"), показав в почти 11-минутном фильме коллекцию сезона осень-зима 2021.

Модели дефилировали в Зеркальной галерее Большого Версальского дворца, а локацию показа дополнила инсталляция «Зал теней», созданная художницей Сильвией Джамброне. Режиссер видео – бывший главный редактор Interview Фабьен Баро.

В этот раз свое вдохновение креативный директор дома Мария Грация Кьюри черпала из сказочных историй с феминистическими мотивами.

По мнению дизайнера, в следующем холодном сезоне актуальными будут твидовые костюмы, свободные брюки, кейпы с капюшонами, платья с кружевным фартуком», пальто, стеганные куртки и юбки, дубленки, прозрачные юбки в пол, вечерние платья с плиссировкой и шлейфами. Не теряет популярности и классические белые рубашка, блуза с открытыми плечами, а также деним.

Что касается цветовой гаммы, то она получилась монохромной и сдержанной, однако синий, зеленый, красный и животный принты делают ее оригинальной. В качестве аксессуаров Кьюри предлагает шапки авиатора и косынки. Не обошлось без массивных ободков, в том числе и с вуалью. Интересным акцентом является украшение из искусственного жемчуга в виде накладного воротника, который можно заметить на некоторых моделях.

Напомним, ранее свою весенне-летнюю коллекцию представил и модный дом Chanel. А ливанский дизайнер Эли Сааб, любимец голливудских знаменитостей и состоятельных модниц планеты, несмотря на трагические события в родной стране, показал новые шедевры.