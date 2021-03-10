"Тривожна краса". Dior представив кутюрну колекцію осінь-зима 2021 (фото, відео)

Показ відбувся в одному з найкрасивіших залів Великого Версальського палацу.

Французький будинок моди Dior у період пандемії відкрив для себе новий формат ефектного показу колекцій, переключившись з пафосних багатолюдних демонстрацій на справжні міні-фільми, які можна назвати творами мистецтва.

Після успіху відео Le Château du Tarot, в якому представили кутюрну колекцію весна-літо 2021, і весняної колекції, натхненної картинами Караваджо, цього разу Dior опублікував на своєму офіційному YouTube-каналі відео під назвою Disturbing Beauty ("Тривожна краса"), показавши у майже 11-хвилинному фільмі колекцію сезону осінь-зима 2021.

Моделі дефілювали у Дзеркальній галереї Великого Версальського палацу, а локацію показу доповнила інсталяція «Зал тіней», створена художницею Сильвією Джамброне. Режисер відео — колишній головний редактор Interview Фабʼєн Барон.

Цього разу своє натхнення креативний директор будинку Марія Грація Кюрі черпала з казкових історій з феміністичними мотивами.

На думку дизайнера, у наступному холодному сезоні актуальними будуть твідові костюми, вільні брюки, кейпи з капюшонами, сукні з мереживним "фартухом", пальто, стьобані куртки і спідниці, дублянки, прозорі спідниці до підлоги, вечірні сукні з плісировкою та шлейфами. Не втрачають популярності і класичні білі сорочка, блуза з відкритими плечима, а також денім.

Що стосується кольорової гамми, то вона вийшла монохромною та стриманою, однак синій, зелений, червоний і тваринний принти роблять її оригінальною. Як аксесуари Кюрі пропонує шапки авіатора і косинки. Не обійшлося без масивних обідків, зокрема і з вуаллю. Цікавим акцентом є прикраса зі штучних перлів у вигляді накладного коміра, яку можна помітити на деяких моделях.

Нагадаємо, раніше свою весняно-літню колекцію представив і модний будинок Chanel. А ліванський дизайнер Елі Сааб, улюбленець голлівудських знаменитостей і заможних модниць планети, незважаючи на трагічні події в рідній країні, показав нові шедеври.