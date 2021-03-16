Ким Кардашьян впервые прокомментировала свое состояние после решения развестись

По словам Ким, последний год стал для нее периодом переоценки и новых откровений.

Светская львица и королева Instagram Ким Кардашьян, которая сейчас разводится со свои мужем Канье Уэстом, редко дает интервью, где говорит о личном. Однако она сделал исключение для Good Morning Vogue.

Несмотря на то, что в разговоре речь шла в основном о финале семейного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и эмоции в связи с окончанием 20-сезонной саги, Ким упомянула и о том, каким для нее стал последний год.

По ее словам, он выдался очень непростым, но научил ее быть благодарной за простые вещи и ценить позитивные моменты.

Во время пандемии коронавируса она значительно больше времени проводила с семьей и подчеркнула в интервью, насколько это важно для нее.

"Я всегда стараюсь смотреть на вещи в позитивном ключе. Несмотря на то, что это был такой сложный год, это было время для восстановления сил, раскрытия новых способностей, это была возможность проводить много времени с семьей. И то время, которое я смогла провести со своими детьми, было бесценным. Это, безусловно, положительная сторона", – сказала Кардашьян.

Сейчас бракоразводный процесс пары, у которой за семь лет семейной жизни родились четверо детей, продолжается. Несмотря на то, что изначально и Ким, и Канье декларировали намерения сохранить теплые отношения ради своих отпрысков, похоже, ситуация развивается по менее оптимистичному сценарию.

Так, в прессе появилась информация о том, что супруги давно разъехались, а сейчас и вовсе игнорируют друг друга и общаются через охранников и адвокатов. Уэст даже сменил номера телефонов. В свою очередь Ким с головой ушла в работу и трудится над новыми коллекциями белья и одежды для дома своего бренда SKIMS, а также продвигает косметику.

Перед свадьбой пара подписала брачный договор, так что проблем при разводе не предвидится. Единственное, с чем возникли проблемы, так это с тем, как поделить время встреч с детьми. Инсайдеры сообщают, что если Канье приходит к ним, то Ким просто уходит заранее, чтобы даже не видеть пока еще законного супруга.

В качестве причины развода Кардашьян, которая первой подала документы, указала непримиримые разногласия.