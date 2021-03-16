Кім Кардаш'ян уперше прокоментувала свій стан після рішення розлучитися

За словами Кім, останній рік став для неї періодом переоцінки і нових одкровень.

Світська левиця і королева Instagram Кім Кардашʼян, яка наразі розлучається зі свої чоловіком Каньє Вестом, рідко дає інтервʼю, де говорить про особисте. Однак вона зробив виняток для Good Morning Vogue.

Незважаючи на те, що в розмові йшлося в основному про фінал сімейного реаліті-шоу "Сімейство Кардашʼян" і емоції у звʼязку із закінченням 20-сезонної саги, Кім згадала і про те, яким для неї став останній рік.

За її словами, він видався дуже непростим, але навчив її бути вдячною за прості речі і цінувати позитивні моменти.

Під час пандемії коронавірусу вона значно більше часу проводила з родиною і підкреслила в інтервʼю, наскільки це важливо для неї.

"Я завжди намагаюся дивитися на речі в позитивному ключі. Незважаючи на те, що це був такий складний рік, це був час для відновлення сил, розкриття нових здібностей, це була можливість проводити багато часу із сімʼєю. І той час, який я змогла провести зі своїми дітьми, був безцінним. Це, безумовно, позитивна сторона", — сказала Кардашʼян.

Зараз шлюборозлучний процес пари, у якої за сім років сімейного життя народилися четверо дітей, триває. Незважаючи на те, що спочатку і Кім, і Каньє декларували наміри зберегти теплі стосунки заради своїх нащадків, схоже, ситуація розвивається за менш оптимістичним сценарієм.

Так, у пресі зʼявилася інформація про те, що чоловік і жінка давно розʼїхалися, а зараз і зовсім ігнорують одне одного і спілкуються через охоронців і адвокатів. Вест навіть змінив номери телефонів. У свою чергу Кім з головою поринула в роботу і працює над новими колекціями білизни та одягу для дому свого бренду SKIMS, а також просуває косметику.

Перед весіллям пара підписала шлюбний договір, тому проблем при розлученні не передбачається. Єдине, з чим виникли проблеми, так це з тим, як поділити час зустрічей з дітьми. Інсайдери повідомляють, що якщо Каньє приходить до них, то Кім просто йде заздалегідь, щоб навіть не бачити поки що законного чоловіка.

Як причину розлучення Кардашʼян, яка першою подала документи, вказала непримиренні розбіжності.