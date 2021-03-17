Белла Хадид с ярко-красной помадой появилась в рекламе Dior (фото, видео)

Кроме Беллы, косметику бренда ранее демонстрировали такие звезды как Натали Портман и Аня Тейлор-Джой.

24-летняя американская супермодель Белла Хадид поделилась кадрами со съемок в новой рекламе косметики от французького модного дома Dior, опубликовав фото и видео на своей странице в Instagram.

На снимке модель позирует с идеальным макияжем, особый акцент в котором сделан на ярко-красную помаду Rouge Dior на губах.

На видео, которым Белла также поделилась с 39,7 млн. своих подписчиков, она вместе с другими моделями демонстрирует новую линейку декоративной косметики от Dior Makeup.

Отметим, что Dior Makeup привлекает к съемкам самых красивых женщин. Так, в феврале косметику бренда рекламировала голливудская актриса Натали Портман, а в марте Аня Тейлор-Джой, звезда сериала "Ход королевы", несколько раз появлялась на Instagram-странице Dior Makeup,демонстрируя новинки.

Напомним, Dior в период пандемии открыл для себя новый формат эффектного показа коллекций, переключившись с пафосных многолюдных демонстраций на настоящие мини-фильмы, которые можно назвать произведениями искусства.

После успеха видео Le Château du Tarot, в котором была представлена кутюрная коллекция весна-лето 2021, и весенней коллекции, вдохновленной картинами Караваджо, в этот раз Dior опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео под названием Disturbing Beauty ("Тревожная красота"), показав в почти 11-минутном фильме коллекцию сезона осень-зима 2021.