Белла Хадід з яскраво-червоною помадою з'явилася в рекламі Dior (фото, відео)

Крім Белли, косметику бренду раніше демонстрували такі зірки як Наталі Портман і Аня Тейлор-Джой.

24-річна американська супермодель Белла Хадід поділилася кадрами зі зйомок у новій рекламі косметики від французького модного дому Dior, опублікувавши фото і відео на своїй сторінці в Instagram.

На знімку модель позує з ідеальним макіяжем, особливий акцент у якому зроблений на яскраво-червону помаду Rouge Dior на губах.

На відео, яким Белла також поділилася з 39,7 млн своїх підписників, вона разом з іншими моделями демонструє нову лінійку декоративної косметики від Dior Makeup.

Зазначимо, що Dior Makeup привертає до зйомок найкрасивіших жінок. Так, в лютому косметику бренду рекламувала голлівудська актриса Наталі Портман, а у березні Аня Тейлор-Джой, зірка серіалу "Хід королеви", кілька разів з'являлася на Instagram-сторінці Dior Makeup, демонструючи новинки.

Нагадаємо, Dior в період пандемії відкрив для себе новий формат ефектного показу колекцій, переключившись з пафосних багатолюдних демонстрацій на справжні міні-фільми, які можна назвати творами мистецтва.

Після успіху відео Le Château du Tarot, у якому представили кутюрну колекцію весна-літо 2021, і весняну колекцію, натхненну картинами Караваджо, цього разу Dior опублікував на своєму офіційному YouTube-каналі відео під назвою Disturbing Beauty ("Тривожна краса"), показавши у майже 11-хвилинному фільмі колекцію сезону осінь-зима 2021.