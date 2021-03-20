Модная маркировка продуктов: почему нужно читать состав на упаковке

Для кого полезна еда без глютена и лактозы? Чем на самом деле опасно пальмовое масло? Как в Украине урегулированы вопросы маркировки пищевых продуктов? И главное – как правильно читать состав на упаковке?

"Без глютена", "Без лактозы", "Без сахара" и даже "Без пальмового масла" – эти модные маркировки стали соседями когда-то одинокой полки с надписью "Товары для диабетиков". Что означает подобное маркирование продуктов?

Маркировка продуктов питания: законы и требования

Требования к упаковке и маркировке продуктов регулируют Гражданский кодекс Украины и "потребительские" законы – "Об информации для потребителей продуктов питания", "О защите прав потребителей" и прочее.

"Информация о составе должна быть донесена потребителю точно, достоверно и понятно. За это отвечают операторы рынка продуктов питания – супермаркетвы, магазины, продавцы на рынках. К примеру, если супермаркет выступает в роли реализатора продукта и видит, что требования закона относительно маркировки не соблюдены – он не имеет права продавать такой товар или менять информацию о продукте по собственному желанию", – объяснил в комментарии Фокусу адвокат Александр Вишневый.

Среди прочего, на упаковке должны быть указаны потенциальные аллергены. А это, в числе прочего, глютен, лактоза, яйца и многие виды орехов.

"Маркировка нужна, чтобы человек знал, может ли он безопасно принимать в пищу такой продукт. Это социально значимая категория, как, например, товары для диабетиков. Просто раньше эти болезни (целиакия, гиполактазия. – Ред.) не диагностировали и люди страдали всю жизнь. Вопрос продаж здесь вторичен", – считает член наблюдательного совета Intecracy Group Юрий Савицкий.

Маркировка "Без ГМО": почти исчезнувшая с полок

Еще лет 10 назад, когда все панически боялись ГМО, производители должны были указывать, что в составе продукта отсутствуют генетически модифицированные компоненты. Дело доходило до абсурда, когда маркировали, к примеру, воду, где "модифицированных генов" в принципе быть не могло. В 2012-м Кабмин изменил правила игры: теперь обязательно маркировать нужно только продукты, где есть ГМО. А маркировка "без" осталась на добровольной основе.

"Маркировка "Содержит ГМО" должна быть, если в составе продукта удельный вес ГМО превышает 0,9% в любом ингредиенте. Это требование соответствует стандартам ЕС", – рассказал советник по стратегическому развитию Ассоциации Ukrainian Agribusiness Club Владимир Лапа.

В супермаркетах, которые мы посетили, "положительных" ГМО-маркировок нет. Значит ли это, что все продукты "чистые"? По экспертным оценкам, почти половина всей сои в Украине выращена из генно-модифицированных семян. Во всяком случае в 2018-м, когда ассоциация "Agent Green" исследовала посевы сои в шести областях Украины, ГМ-сою выявили в 48% случаев. Впрочем, и идет наша соя преимущественно на экспорт.

"Что касается наших производителей, то здесь вопрос в их закупочной политике. Тестируют ли они сырье во время поступления на предприятие, обязан ли поставщик в контракте указывать статус продукции по ГМО", – пояснил Владимир Лапа потенциальное наличие ГМО в украинских магазинах.

Кстати, масштабное исследование, которое завершилось в 2016 году, не подтвердило, что продукты ГМО негативно влияют на здоровье человека.

Мегатренд "Без глютена"

Сейчас безглютеновая диета — одна из самых популярных в мире. Мода на нее пришла в Украину из США. В 2012 году певица Майли Сайрус написала в Twitter, что похудела на безглютеновой и безлактозной диете, указав, что у нее непереносимость этих веществ. Но фанам не важны детали. И многие последовали примеру звезды. В это же время компании начали расширять безглютеновые линейки продуктов, чтобы удовлетворить растущую потребность в них со стороны населения.

История глютена

Впервые об этой диете заговорил голландский педиатр Виллем-Карел Дике в середине ХХ века. Он заметил, что во время Второй мировой войны от целиакии (непереносимость глютена) не умер ни один ребенок. В то время, как до войны летальность от нее составляла около 30%. В мирное время этот показатель вновь вернулся на прежний уровень. Проанализировав рацион, доктор понял, что во время войны дети ели хлеб из картофельного крахмала, другого просто не было. Так педиатр открыл зависимость между мучными продуктами и симптомами целиакии.

Что такое глютен

Глютен (клейковина) – это белок, который содержится в злаковых растениях. Он может быть обнаружен в двух группах продуктов.

Крупы: цельная пшеница, высевки, ячмень, рожь, спельта, кус-кус, манка, булгур, зародыши пшеницы.

Переработанные продукты на зерновой основе: хлеб, макароны, печенье, торты, вафли и другая выпечка, соевый, томатные и майонезные соусы, некоторые смеси пряностей, чипсы, пиво, творожные десерты, сладкие йогурты, плавленый сыр, мороженое, солод, некоторые виды вин.

Кому глютен противопоказан

По словам доктора Клиники диетологии Самойленко Елены Зинченко, нельзя есть продукты с глютеном только людям, которые больны целиакией.

"У них составляющая глютена под названием глиадин вызывает иммунную реакцию, которая приводит к поражению всасывающей поверхности тонкого кишечника. Если же у вас нет противопоказаний к глютену, то не стоит отказываться от злаковых, ведь они – ценный источник витаминов группы В", – объяснила диетолог.

Для людей с целиакией индустрия предлагает даже безглютеновый хлеб со внушительным сроком годности – до семи месяцев. Диетолог не нашла в составе этого продукта каких-то вредных веществ. Указала только, что можно было обойтись без карамелизированного сахара.

"Вообще такой хлеб больше подвержен плесени из-за повышенного содержания влаги. Поэтому по правилам его нужно хранить замороженным или в вакуумной упаковке. В таких условиях он действительно может лежать до полугода. Но после открытия этот продукт нужно употребить в течение 2-3 дней", – объяснила Елена Зинченко.

Как убедиться, что в продукте нет глютена

На этикетке должно быть указано "без глютена" или "gluten free". Еще вариант – символ перечеркнутого колоска. Не путайте с маркировкой "без пшеницы", потому что в таких продуктах могут быть остатки других зерновых – ржи, ячменя.

[ + – ] Указано, что продукт из овса. Его ошибочно можно принять за безглютеновый. Но при этом в составе написано "возможны следы пшеницы".

"По международному стандарту, делать маркировку "Без глютена" можно только, если в готовом продукте содержится до 20 миллионных частиц клейковины", – говорит доктор.

Рекомендации для тех, кто страдает целиакией

Не покупайте горох, гречку, рис и другие крупы в насыпных контейнерах из-за возможного перекрестного контакта с глютеном.

Обращайте внимание на кукурузные хлопья и попкорн, потому что в них может содержаться солодовый ароматизатор или экстракт, который содержит глютен. Поэтому внимательно читайте состав продукта.

Овес часто собирают и обрабатывают на том же оборудовании, что и пшеницу. Поэтому он легко загрязняется. При этом исследования показывают, что чистый овес можно употреблять в умеренном количестве – до половины стакана в сухом виде в сутки.

Супы и соусы – один из наибольших источников скрытой клейковины, там пшеничную муку используют в качестве загустителя.

Проверяйте список аллергенов на упаковке. Упоминая глютен, чаще всего пишут о пшенице. Но ячмень и рожь не входят в перечень восьми самых распространенных аллергенов. Из-за этого отдельно не пишут "Содержит рожь", например, как это делают для пшеницы, орехов, яиц. Поэтому проверяйте наличие этих злаков в составе: ячмень (barley), рожь (rye), солод (malt), пивные дрожжи (brewer`s yeast) и даже овес (oats) – из-за возможного загрязнения глютеном.

Большинство соков, газировок и спортивных напитков глютен не содержат. Как правило, вино по стандарту тоже считается безглютеновым. Но стоит быть аккуратными с десертными винами и напитками из ячменного солода, в которые добавляют ароматизаторы и красители.

Молоко "Без лактозы": не так уж безвредно

[ + – ] Безлактозные молочные продукты на полках супермаркета

В магазине на полках с молочкой есть отдел с безлактозными продуктами. В составе сливок, сметаны, кефира и йогуртов и прочего – только молоко и фермент лактАза.

ЛактОза – это молочный сахар. У малышей и здоровых взрослых он расщепляется в тонком кишечнике. За это отвечает специальный фермент – лактАза. Если этого фермента нет, то из тонкого кишечника в толстый поступает нерасщепленный молочный сахар. И это приводит к метеоризму, боли в животе, диарее.

Безлактозное молоко – это коммерческий продукт. Производители добавляют в обычное молоко лактазу – тот самый "фермент-расщепитель".

По словам диетолога, безлактозное молоко обладает практически теми же свойствами, что и обычное. Лишь на вкус чуть более сладкое.

"Хоть и безлактозный, но это все же молочный продукт. Поэтому, если у вас непереносимость, то употребление маркированных молочных продуктов не исключает аллергической реакции", – предупредила диетолог.

"Без пальмового масла". Новый тренд, или Чем на самом деле вреден "сок" пальмовых плодов

Пальмовое – лидер среди растительных масел по применению. Его делают из плодов масличной пальмы. Вы найдете его в составе мороженого, кондитерки, консервах и так далее. Кроме того пальмовое масло добавляют в мыло, кремы, зубные пасты и другие средства личной гигиены.

В 2018 году в Украине в первом чтении приняли законопроект №3871, который запрещает использовать пальмовое масло в продуктах питания. Дальше дело пока не продвинулось.

Вместе с тем, объемы производства пальмового масла в мире продолжают рост. По прогнозам Statista, в 2020-21 году он составит 75,45 млн тонн.

[ + – ] Диаграмма: объемы производства пальмового масла Фото: Statista.com

Объемы использования масла пальмовых плодов растут по двум причинам:

дешевое сырье, по сравнению с другими масличными культурами;

пальма очень урожайна и при этом неприхотлива в уходе.

Несмотря на преимущества для перерабатывающей пищевой промышленности, пальмовое масло вредно. Сравнительно с аналогами, в нем больше процент насыщенных жиров.

Чем вредно пальмовое масло

Существует два вида жиров: трансжиры и насыщенные жиры.

Трансжиры – это жидкие масла, которые насыщают водородом. Под воздействием высокой температуры и давления они становятся твердыми. Этот процесс называют гидрогенизацией. Такие жиры нужно исключить из рациона вообще. Трансжиром может стать любое масло, в том числе и пальмовое. Его делают трансжиром для того, чтобы использовать много раз и продлить срок пригодности. В составе обозначают как "гидрогенизированное пальмовое масло". Его часто можно встретить в выпечке, особенно в песочном и слоеном тесте, чипсах и так далее. В бытовом варианте, чтобы превратить масло в трансжир, нужно пожарить что-либо на растительном масле несколько раз.

Насыщенные жиры. Они могут быть растительными (в том числе, чистое пальмовое) и животными (сало, сливочное масло). Эти масла нужно потреблять умеренно. Иначе возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Производители пытаются скрыть от неопытных покупателей пальмовое масло в составе. Для этого называют его всевозможными синонимами: vegetable oil (растительное масло), vegetable fat (растительный жир), palm kernel, palm kernel oil, palm fruit oil, palmate, palmitate, palmolein, glyceryl, stearate, stearic acid, elaeis guineensis, palmitic acid, palm stearine, palmitoyl oxostearamide, palmitoyl tetrapeptide-3.

Пальмовое масло и экология

Столь масштабное увлечение мира пальмовым маслом несет и скрытую угрозу. Чтобы увеличить плантации пальм, вырубают тропические леса и высушивают торфяные болота. Это загрязняет воду и почву, и вообще глобально меняет климат.

"Сейчас ученые приходят к тому, что в обычном состоянии и в умеренном количестве пальмовое масло не так уж и вредно. Но при этом они акцентируют внимание на ущербе окружающей среде, который наносит способ и масштабы добычи масла", – добавляет Елена Зинченко.

Чем заменяют пальмовое масло

В 2019 году Food Navigator опубликовал исследование Итальянской организации защиты прав потребителей. Оно показало, что продукты без пальмового масла содержат не намного меньше насыщенных жиров и не так уж экологичны.

По словам Елены Зинченко, мир пока в поисках безопасного и дешевого аналога. Ведь замена пальмового масла, к примеру, смесью рапсового и кокосового, к примеру, делает продукт более дорогим.

Вместо модной маркировки – здравый смысл

Мода меняется, но побеждать всегда должен здравый смысл.

Будьте разборчивы в выборе продуктов и тщательно изучайте состав на упаковке. В клинике можно диагностировать целиакию и непереносимость лактозы. Но изначально доктора рекомендуют обращать внимание на самочувствие после употребления хлеба или молока, к примеру. Если нет расстройств, не гонитесь за фуд-модой. Иначе можете лишить себя витаминов и ценных микроэлементов, которые поступают в организм природным способом с пищей. А вместо этого будете покупать синтетические витамины и БАДы, безопасность и польза которых – тема отдельной статьи.