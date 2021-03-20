Модне маркування продуктів: чому потрібно читати склад на упаковці

Для кого корисна їжа без глютену і лактози? Чим насправді небезпечна пальмова олія? Як в Україні врегульовані питання маркування харчових продуктів? І головне — як правильно читати склад на упаковці?

"Без глютену", "Без лактози", "Без цукру" і навіть "Без пальмової олії" — ці модні маркування стали сусідами колись самотньої полиці з написом "Товари для діабетиків". Що означає подібне маркування продуктів?

Маркування продуктів харчування: закони і вимоги

Вимоги до упаковки і маркування продуктів регулюють Цивільний кодекс України і "споживчі" закони — "Про інформацію для споживачів продуктів харчування", "Про захист прав споживачів" та інші.

"Інформація про склад має бути донесена до споживача точно, достовірно і зрозуміло. За це відповідають оператори ринку продуктів харчування — супермаркети, магазини, продавці на ринках. Наприклад, якщо супермаркет виступає в ролі реалізатора продукту і бачить, що вимоги закону щодо маркування не дотримано — він не має права продавати такий товар або змінювати інформацію про продукт за власним бажанням", — пояснив у коментарі Фокусу адвокат Олександр Вишневий.

Серед іншого, на упаковці повинні бути вказані потенційні алергени. А це, зокрема, глютен, лактоза, яйця і багато видів горіхів.

"Маркування потрібне, щоб людина знала, чи може вона безпечно вживати такий продукт. Це соціально значуща категорія, як, наприклад, товари для діабетиків. Просто раніше ці хвороби (целіакія, гіполактазія. – Ред.) не діагностували та люди страждали все життя. Питання продажів тут вторинне", — вважає член наглядової ради Intecracy Group Юрій Савицький.

Маркування "Без ГМО": майже зникло з полиць

Ще років 10 тому, коли всі панічно боялися ГМО, виробники мали вказувати, що у складі продукту відсутні генетично модифіковані компоненти. Справа доходила до абсурду, коли маркували, приміром, воду, де "модифікованих генів" в принципі бути не могло. У 2012-му Кабмін змінив правила гри: тепер обовʼязково маркувати потрібно тільки продукти, де є ГМО. А маркування "без" залишилася на добровільній основі.

"Маркування "Містить ГМО" має бути, якщо в складі продукту питома вага ГМО перевищує 0,9% в будь-якому інгредієнті. Ця вимога відповідає стандартам ЄС", — розповів радник зі стратегічного розвитку Асоціації Ukrainian Agribusiness Club Володимир Лапа.

У супермаркетах, які ми відвідали, "позитивних" ГМО-маркувань немає. Чи означає це, що всі продукти "чисті"? За експертними оцінками, майже половина всієї сої в Україні вирощена з генно-модифікованого насіння. Принаймні у 2018-му, коли асоціація "Agent Green" досліджувала посіви сої у шести областях України, ГМО-сою виявили у 48% випадків. Втім, і йде наша соя переважно на експорт.

"Що стосується наших виробників, то тут питання в їхній закупівельній політиці. Тестують вони сировину під час надходження на підприємство, і постачальник зобовʼязаний в контракті вказувати статус продукції щодо ГМО", — пояснив Володимир Лапа потенційну наявність ГМО в українських магазинах.

До речі, масштабне дослідження, яке завершилося у 2016 році, не підтвердило, що продукти ГМО негативно впливають на здоровʼя людини.

Мегатренд "Без глютену"

Зараз безглютенова дієта — одна з найпопулярніших в світі. Мода на неї прийшла в Україну з США. У 2012 році співачка Майлі Сайрус написала в Twitter, що схудла на безглютеновій і безлактозній дієті, вказавши, що у неї непереносимість цих речовин. Але фанам не важливі деталі. І багато хто взяв приклад із зірки. Одночасно компанії почали розширювати безглютенові лінійки продуктів, щоб задовольнити зростаючу потребу в них з боку населення.

Історія глютену

Вперше про цю дієту заговорив голландський педіатр Віллем-Карел Дике в середині ХХ століття. Він зауважив, що під час Другої світової війни від целіакії (непереносимість глютену) не померла жодна дитина. У той час, як до війни летальність від неї становила близько 30%. У мирний час цей показник знову повернувся на колишній рівень. Проаналізувавши раціон, доктор зрозумів, що під час війни діти їли хліб з картопляного крохмалю, іншого просто не було. Так педіатр відкрив залежність між борошняними продуктами і симптомами целіакії.

Що таке глютен

Глютен (клейковина) — це білок, який міститься у злакових рослинах. Він може бути виявлений у двох групах продуктів.

Крупи: цільна пшениця, висівки, ячмінь, жито, спельта, кус-кус, манка, булгур, зародки пшениці.

Перероблені продукти на зерновій основі: хліб, макарони, печиво, торти, вафлі та інша випічка, соєвий, томатні і майонезні соуси, деякі суміші прянощів, чипси, пиво, сиркові десерти, солодкі йогурти, плавлений сир, морозиво, солод, деякі види вин.

Кому глютен протипоказаний

За словами доктора Клініки дієтології Самойленко Олени Зінченко, не можна їсти продукти з глютеном тільки людям, які хворі на целіакію.

"У них складова глютену під назвою гліадин викликає імунну реакцію, яка призводить до ураження всмоктуючої поверхні тонкого кишківика. Якщо ж у вас немає протипоказань до глютену, то не варто відмовлятися від злакових, адже вони — цінне джерело вітамінів групи В", — пояснила дієтолог .

Для людей з целіакією індустрія пропонує навіть безглютеновий хліб зі значним терміном придатності — до семи місяців. Дієтолог не знайшла у складі цього продукту якихось шкідливих речовин. Вказала тільки, що можна було обійтися без карамелізованого цукру.

"Взагалі такий хліб більше схильний до цвілі через підвищений вміст вологи. Тому за правилами його потрібно зберігати замороженим або у вакуумній упаковці. У таких умовах він справді може лежати до півроку. Але після відкриття цей продукт потрібно вжити протягом 2-3 днів", — пояснила Олена Зінченко.

Як переконатися, що в продукті немає глютену

На етикетці має бути зазначено "без глютену" або "gluten free". Ще варіант — символ перекресленого колоска. Не плутайте з маркуванням "без пшениці", тому що в таких продуктах можуть бути залишки інших зернових — жита, ячменю.

[ + – ] Зазначено, що продукт з вівса. Його помилково можна прийняти за безглютеновий. Але при цьому в складі написано "можливі сліди пшениці".

"За міжнародним стандартом, робити маркування "Без глютену" можна тільки, якщо в готовому продукті міститься до 20 мільйонних часток клейковини", — говорить доктор.

Рекомендації для тих, хто страждає на целіакію

Не купуйте горох, гречку, рис та інші крупи в насипних контейнерах через можливий перехресний контакт з глютеном.

Звертайте увагу на кукурудзяні пластівці і попкорн, тому що в них може міститися солодовий ароматизатор або екстракт, який містить глютен. Тому уважно читайте склад продукту.

Овес часто збирають і обробляють на тому ж обладнанні, що і пшеницю. Тому він легко забруднюється. При цьому дослідження показують, що чистий овес можна вживати в помірній кількості — до половини склянки в сухому вигляді на добу.

Супи і соуси — одне з найбільших джерел прихованої клейковини, там пшеничне борошно використовують як загусник.

Перевіряйте список алергенів на упаковці. Згадуючи глютен, найчастіше пишуть про пшеницю. Але ячмінь і жито не входять до складу восьми найпоширеніших алергенів. Через це окремо не пишуть "Містить жито", наприклад, як це роблять для пшениці, горіхів, яєць. Тому перевіряйте їх наявність у складі: ячмінь (barley), жито (rye), солод (malt), пивні дріжджі (brewer`s yeast) і навіть овес (oats) — через можливе забруднення глютеном.

Більшість соків, газованої води і спортивних напоїв глютен не містять. Як правило, вино за стандартом теж вважається безглютеновим. Але варто бути акуратними з десертними винами і напоями з ячмінного солоду, в які додають ароматизатори та барвники.

Молоко "Без лактози": не таке вже нешкідливе

[ + – ] Безлактозні молочні продукти на полицях супермаркету

У магазині на полицях з молочкою є відділ з безлактозними продуктами. У складі вершків, сметани, кефіру, йогуртів та іншого — тільки молоко і фермент лактаза.

Лактоза — це молочний цукор. У малюків і здорових дорослих він розщеплюється в тонкому кишківнику. За це відповідає спеціальний фермент — лактаза. Якщо цього ферменту немає, то з тонкого кишківника у товстий надходить нерозщеплений молочний цукор. І це призводить до метеоризму, болю в животі, діареї.

Безлактозне молоко — це комерційний продукт. Виробники додають в звичайне молоко лактазу — той самий "фермент-розщіплювач".

За словами дієтолога, безлактозне молоко має практично ті самі властивості, що і звичайне. Лише на смак трохи солодше.

"Хоч і безлактозний, але це все ж молочний продукт. Тому, якщо у вас непереносимість, то вживання маркованих молочних продуктів не виключає алергічної реакції", — попередила дієтолог.

"Без пальмової олії". Новий тренд, або чим насправді шкідливий "сік" пальмових плодів

Пальмова олія — лідер серед рослинних масел по застосуванню, її роблять з плодів олійної пальми. Ви знайдете її в складі морозива, кондитерки, консервах і так далі. Крім того пальмову олію додають в мило, креми, зубні пасти та інші засоби особистої гігієни.

У 2018 році в Україні у першому читанні прийняли законопроект №3871, який забороняє використовувати пальмову олію в продуктах харчування. Далі справа поки не просунулася.

Разом з тим, обсяги виробництва пальмової олії у світі продовжують зростання. За прогнозами Statista, у 2020-21 році вони складуть 75,45 млн т.

[ + – ] Діаграма: обсяги виробництва пальмової олії Фото: Statista.com

Обсяги використання олії пальмових плодів ростуть з двох причин:

дешева сировина, порівняно з іншими олійними культурами;

пальма дуже родюча і при цьому невибаглива в догляді.

Незважаючи на переваги для переробної харчової промисловості, пальмова олія шкідлива. Порівняно з аналогами, в ній більший відсоток насичених жирів.

Чим шкідлива пальмова олія

Існує два види жирів: трансжири і насичені жири.

Трансжири — це рідкі олії, які насичують воднем. Під впливом високої температури і тиску вони стають твердими. Цей процес називають гідрогенізаціею. Такі жири потрібно виключити з раціону взагалі. Трансжиром може стати будь-яка олія, зокрема і пальмова: її роблять трансжиром для того, щоб використовувати багато разів і продовжити термін придатності. У складі позначають як "гідрогенізована пальмова олія". Її часто можна зустріти у випічці, особливо в пісочному і листковому тісті, чипсах і так далі. У побутовому варіанті, щоб перетворити олію на трансжир, потрібно посмажити щось на рослинній олії кілька разів.

Насичені жири. Вони можуть бути рослинними (зокрема, чиста пальмова) і тваринними (сало, вершкове масло). Ці масла потрібно споживати помірно. Інакше зростає ризик серцево-судинних захворювань.

Виробники намагаються приховати від недосвідчених покупців пальмову олію в складі. Для цього називають її всілякими синонімами: vegetable oil (рослинна олія), vegetable fat (рослинний жир), palm kernel, palm kernel oil, palm fruit oil, palmate, palmitate, palmolein, glyceryl, stearate, stearic acid, elaeis guineensis, palmitic acid, palm stearine, palmitoyl oxostearamide, palmitoyl tetrapeptide-3.

Пальмова олія та екологія

Настільки масштабне захоплення світу пальмовою олією несе і приховану загрозу. Щоб збільшити плантації пальм, вирубують тропічні ліси і висушують торфʼяні болота. Це забруднює воду і грунт, і взагалі глобально змінює клімат.

"Зараз вчені приходять до того, що у звичайному стані і в помірній кількості пальмова олія не така вже й шкідлива. Але при цьому вони акцентують увагу на шкоді навколишньому середовищу, яку завдає спосіб і масштаби видобутку олії", — додає Олена Зінченко.

Чим замінюють пальмову олію

У 2019 Food Navigator опублікував дослідження Італійської організації захисту прав споживачів. Воно показало, що продукти без пальмової олії містять не набагато менше насичених жирів і не такі вже й екологічні.

За словами Олени Зінченко, світ поки в пошуках безпечного і дешевого аналога. Адже заміна пальмової олії, наприклад, сумішшю ріпакової і кокосової, наприклад, робить продукт більш дорогим.

Замість модною маркування — здоровий глузд

Мода змінюється, але перемагати завжди повинен здоровий глузд.

Будьте розбірливі у виборі продуктів і ретельно вивчайте склад на упаковці. У клініці можна діагностувати целіакію і непереносимість лактози. Але спочатку лікарі рекомендують звертати увагу на самопочуття після вживання хліба або молока, наприклад. Якщо немає розладів, не женіться за фуд-модою. Інакше можете позбавити себе вітамінів і цінних мікроелементів, які надходять в організм природним способом з їжею. А замість цього будете купувати синтетичні вітаміни і БАДи, безпека і користь яких — тема окремої статті.