Принцесса Евгения опубликовала фото своего первенца на поляне с нарциссами

23 марта сыну принцессы исполнилось полтора месяца.

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Евгения, которая 23 марта празднует свой 31-й день рождения, показала подписчикам новое фото сына Августа Филиппа Хоука Бруксбанка. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре малыш лежит на покрывале на поляне с желтыми нарциссами. Его лицо повернуто от камеры в сторону, поэтому рассмотреть черты малыша невозможно.

[ + – ] Август Филипп Хоук Бруксбанк – девятый правнук британской королевы Фото: Instagram/Princess Eugenie

Евгения наслаждается своим материнством и не скрывает радости от нового статуса. Более того, она опубликовала и свой снимок приблизительно в таком же возрасте, как ее ребенок. На фото, сделанном в марте 1990 года, – она на руках у матери Сары, герцогини Йоркской. Принцесса благодарит самого родного человека за то, что та многому ее научила.

[ + – ] Сара, герцогиня Йоркская, с новорожденной дочерью Евгенией в марте1990 года Фото: Instagram/Princess Eugenie

Напомним, Евгения и ее муж, бизнесмен Джек Бруксбанк стали родителями 9 февраля 2021 года. Давая имена ребенку, супруги почтили дедушку принцессы герцога Эдинбургского Филиппа, а также мужа королевы Виктории, принца Альберта, полное имя которого было Франц Альберт Август Карл Эмануэль. Хоть Август и не является традиционно британским королевским именем, оно все еще популярно сегодня в немецкой наследственной королевской линии, от которой происходит королева Виктория.

Август Филипп Хоук Бруксбанк – одиннадцатый в очереди на британский престол. Ребенок весом почти 3,7 кг появился на свет в 8:55 в лондонском The Portland Hospital, а отец ребенка, бизнесмен Джек Бруксбанк присутствовал при родах.

О своей беременности дочь герцога Йорского объявила осенью прошлого года. Принцесса опубликовала свое фото с мужем и снимок детских башмачков.