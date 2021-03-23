Принцеса Євгенія опублікувала фото свого первістка на галявині з нарцисами

23 березня синові принцеси виповнилося півтора місяця.

Внучка королеви Великобританії Єлизавети II Євгенія, яка 23 березня святкує свій 31-й день народження, показала підписникам нове фото сина Августа Філіпа Хоука Бруксбенка. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У кадрі малюк лежить на покривалі на галявині з жовтими нарцисами. Його обличчя повернене від камери в бік, тому розглянути риси малюка неможливо.

[ + – ] Август Філіп Хоук Бруксбенк — дев'ятий правнук британської королеви Фото: Instagram/Princess Eugenie

Євгенія насолоджується своїм материнством і не приховує радості від нового статусу. Більше того, вона опублікувала і свій знімок приблизно в такому ж віці, як її дитина. На фото, зробленому у березні 1990 року, — вона на руках у матері Сари, герцогині Йоркської. Принцеса дякує найріднішій людині за те, що та багато чому її навчила.

[ + – ] Сара, герцогиня Йоркська, з новонародженою дочкою Євгенією у березні 1990 року Фото: Instagram/Princess Eugenie

Нагадаємо, Євгенія та її чоловік, бізнесмен Джек Бруксбенк, стали батьками 9 лютого 2021 року. Даючи імена дитині, подружжя вшанувало дідуся принцеси герцога Единбурзького Філіпа, а також чоловіка королеви Вікторії, принца Альберта, повне імʼя якого було Франц Альберт Август Карл Емануель. Хоч Август і не є традиційно британським королівським імʼям, воно досі популярне сьогодні в німецькій спадковій королівській лінії, від якої походить королева Вікторія.

Серпня Філіп Хоук Бруксбенк — одинадцятий у черзі на британський престол. Дитина вагою майже 3,7 кг зʼявилася на світ о 8:55 в лондонському The Portland Hospital, а батько дитини, бізнесмен Джек Бруксбенк був присутній під час пологів.

Про свою вагітність дочка герцога Йоркського оголосила восени минулого року. Принцеса опублікувала своє фото з чоловіком і знімок дитячих черевичків.