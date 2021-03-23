Евровидение-2021: букмекеры назвали вероятного победителя конкурса (видео)

Представителей Украины, группу Go_A, предварительно поставили на 19 позицию в списке.

Букмекеры назвали возможного победителя песенного конкурса "Евровидение" в 2021 году. Прогнозы были опубликованы на сайте Eurovisionworld.

Музыкальные эксперты прогнозируют победу на конкурсе певице из Мальты Дестини Чукуньере, которая выступит с песней Je Me Casse.

Второе и третье место, по прогнозам экспертов, займут представители Швейцарии и Франции, соответственно. От Швейцарии в этом году поедет музыкант Джон Мухарремай, также известный под сценическим псевдонимом Gjon’s Tears, от Франции – артистка Барбара Прави.

Представителей Украины, группу Go_A, предварительно поставили на 19 позицию в списке.

Отметим, недавно украинская группа Go_A, которая представит страну в Нидерландах, презентовала обновленную версию песни "Шум" и новый клип на композицию.

Ранее Фокус узнал, как какие условия выставили музыкантам Go_A и как изменились условия проведения конкурса в связи с пандемией COVID-19.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2021", который пройдет в мае в Ротердаме, сообщили, что его участники будут выступать вживую, однако допускать ли в зал зрителей будет решаться позже.