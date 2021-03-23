Євробачення-2021: букмекери назвали ймовірного переможця конкурсу (відео)

Представників України, групу Go_A, попередньо поставили на 19-ту позицію в списку.

Букмекери назвали можливого переможця пісенного конкурсу "Євробачення" у 2021 році. Прогнози були опубліковані на сайті Eurovisionworld.

Музичні експерти прогнозують перемогу на конкурсі співачці з Мальти Дестіні Чукуньєре, яка виступить з піснею Je Me Casse.

Друге і третє місце, за прогнозами експертів, займуть представники Швейцарії і Франції, відповідно. Від Швейцарії цього року поїде музикант Джон Мухарремай, також відомий під сценічним псевдонімом Gjonʼs Tears, від Франції — артистка Барбара Праві.

Представників України, групу Go_A, попередньо поставили на 19-ту позицію в списку.

Зазначимо, недавно український гурт Go_A, яка представить країну в Нідерландах, презентував оновлену версію пісні "Шум" і новий кліп на композицію.

Раніше Фокус дізнався, які умови виставили музикантам Go_A і як змінилися умови проведення конкурсу через пандемією COVID-19.

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2021", який відбудеться у травні в Ротердамі, повідомили, що його учасники виступатимуть наживо, однак чи допускати до зали глядачів вирішуватиметься пізніше.