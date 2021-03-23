Євробачення-2021: букмекери назвали ймовірного переможця конкурсу (відео)
Представників України, групу Go_A, попередньо поставили на 19-ту позицію в списку.
Букмекери назвали можливого переможця пісенного конкурсу "Євробачення" у 2021 році. Прогнози були опубліковані на сайті Eurovisionworld.
Музичні експерти прогнозують перемогу на конкурсі співачці з Мальти Дестіні Чукуньєре, яка виступить з піснею Je Me Casse.
Друге і третє місце, за прогнозами експертів, займуть представники Швейцарії і Франції, відповідно. Від Швейцарії цього року поїде музикант Джон Мухарремай, також відомий під сценічним псевдонімом Gjonʼs Tears, від Франції — артистка Барбара Праві.
Представників України, групу Go_A, попередньо поставили на 19-ту позицію в списку.
Зазначимо, недавно український гурт Go_A, яка представить країну в Нідерландах, презентував оновлену версію пісні "Шум" і новий кліп на композицію.
Раніше Фокус дізнався, які умови виставили музикантам Go_A і як змінилися умови проведення конкурсу через пандемією COVID-19.
Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2021", який відбудеться у травні в Ротердамі, повідомили, що його учасники виступатимуть наживо, однак чи допускати до зали глядачів вирішуватиметься пізніше.