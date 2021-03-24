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Кейт Миддлтон в белом пальто вернулась с мужем на место своей свадьбы (фото)

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герцоги Кэмбриджские, Вестминстерское аббатство
Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Герцоги Кэмбриджские в Вестминстерском аббатстве почтили людей, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Вестминстерское аббатство, где сочетались браком почти 10 лет назад, и герцогиня Кембриджская в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус в выборе наряда для выхода. Снимками последнего поделился Кенсингтонский дворец, а также сами герцоги на странице в Twitter.

 Кейт выбрала красивое белое платье-пальто Valeriа из мягкой шерсти цвета слоновой кости от любимого дизайнера Кэтрин Уокер. У него круглый вырез, длина миди и "гребешки". Как предполагают модные эксперты, наряд мог быть данью ее свадебному платью, созданному в сотрудничестве с Сарой Бертон из Alexander McQueen.

Однако визит принца Уильяма и его жены в аббатство был связан совершенно не с подготовкой к годовщине свадьбы. Они посетили центр вакцинации при храме, чтобы отдать должное тем, кто противостоит пандемии.

герцоги Кэмбриджские, принц Уильям, Кейт Миддлтон
герцоги Кэмбриджские, принц Уильям, Кейт Миддлтон

На фотографиях видно, как Кейт и Уильям разговаривают с деканом Вестминстера, доктором Дэвидом Хойлом и генеральным приемным и секретарем отделения Полом Бауманом.

Во время своего визита, который пришелся на Национальный день размышлений по случаю годовщины первого карантина в Великобритании, принц Уильям и Кейт также приняли участие в частной беседе, чтобы отметить всех тех, кто погиб в результате пандемии за последние 12 месяцев. Герцог зажег свечу в память о них, а герцогиня оставила букет нарциссов.

герцоги Кэмбриджские, принц Уильям, Кейт Миддлтон
герцоги Кэмбриджские, принц Уильям, Кейт Миддлтон
герцоги Кэмбриджские, принц Уильям, Кейт Миддлтон
герцоги Кэмбриджские, принц Уильям, Кейт Миддлтон
герцоги Кэмбриджские, принц Уильям, Кейт Миддлтон
герцоги Кэмбриджские, принц Уильям, Кейт Миддлтон
герцоги Кэмбриджские, принц Уильям, Кейт Миддлтон
герцоги Кэмбриджские, принц Уильям, Кейт Миддлтон

Начиная с марта, в Вестминстерском аббатстве каждую неделю делают до двух тысяч прививок от коронавируса местным жителям. Центр вакцинации находится в ведении фонда NHS Foundation Trust в Челси и Вестминстерской больнице и обустроен в южном трансепте (поперечный неф в базиликальных и крестообразных по плану храмах, пересекающий основной неф под прямым углом, – прим. ред), где находится всемирно известный Уголок поэтов. Аббатство по-прежнему открыто для ежедневной службы.

Напомним, Кейт Миддлтон очень любит наряды зеленого цвета, которые умеет носить, начиная от простых повседневных платьев до роскошных вечерних нарядов и пальто. Она также продемонстрировала, как можно сочетать зимние вещи и не выглядеть при этом "тяжело".