Кейт Миддлтон в белом пальто вернулась с мужем на место своей свадьбы (фото)

Герцоги Кэмбриджские в Вестминстерском аббатстве почтили людей, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Вестминстерское аббатство, где сочетались браком почти 10 лет назад, и герцогиня Кембриджская в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус в выборе наряда для выхода. Снимками последнего поделился Кенсингтонский дворец, а также сами герцоги на странице в Twitter.

Кейт выбрала красивое белое платье-пальто Valeriа из мягкой шерсти цвета слоновой кости от любимого дизайнера Кэтрин Уокер. У него круглый вырез, длина миди и "гребешки". Как предполагают модные эксперты, наряд мог быть данью ее свадебному платью, созданному в сотрудничестве с Сарой Бертон из Alexander McQueen.

Однако визит принца Уильяма и его жены в аббатство был связан совершенно не с подготовкой к годовщине свадьбы. Они посетили центр вакцинации при храме, чтобы отдать должное тем, кто противостоит пандемии.

На фотографиях видно, как Кейт и Уильям разговаривают с деканом Вестминстера, доктором Дэвидом Хойлом и генеральным приемным и секретарем отделения Полом Бауманом.

Во время своего визита, который пришелся на Национальный день размышлений по случаю годовщины первого карантина в Великобритании, принц Уильям и Кейт также приняли участие в частной беседе, чтобы отметить всех тех, кто погиб в результате пандемии за последние 12 месяцев. Герцог зажег свечу в память о них, а герцогиня оставила букет нарциссов.

Начиная с марта, в Вестминстерском аббатстве каждую неделю делают до двух тысяч прививок от коронавируса местным жителям. Центр вакцинации находится в ведении фонда NHS Foundation Trust в Челси и Вестминстерской больнице и обустроен в южном трансепте (поперечный неф в базиликальных и крестообразных по плану храмах, пересекающий основной неф под прямым углом, – прим. ред), где находится всемирно известный Уголок поэтов. Аббатство по-прежнему открыто для ежедневной службы.

Напомним, Кейт Миддлтон очень любит наряды зеленого цвета, которые умеет носить, начиная от простых повседневных платьев до роскошных вечерних нарядов и пальто. Она также продемонстрировала, как можно сочетать зимние вещи и не выглядеть при этом "тяжело".