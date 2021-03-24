Кейт Міддлтон у білому пальто повернулася з чоловіком на місце свого весілля (фото)

Герцоги Кембриджські у Вестмінстерському абатстві вшанували людей, які стоять на передовій у боротьбі з коронавірусом.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали Вестмінстерське абатство, де одружилися майже 10 років тому, і герцогиня Кембриджська вкотре продемонструвала бездоганний смак у виборі вбрання для виходу. Знімками останнього поділився Кенсінгтонський палац, а також власне герцоги на сторінці в Twitter.

Кейт обрала гарну білу сукню-пальто Valeriа з м'якої вовни кольору слонової кістки від улюбленого дизайнера Кетрін Вокер. У нього круглий виріз, довжина міді та "гребінці". Як припускають модні експерти, наряд міг бути даниною її весільної сукні, створеному у співпраці із Сарою Бертон з Alexander McQueen.

Однак візит принца Вільяма та його дружини в абатство був пов'язаний абсолютно не з підготовкою до річниці весілля. Вони відвідали центр вакцинації при храмі, щоб віддати належне тим, хто протистоїть пандемії.

На фотографіях видно, як Кейт і Вільям розмовляють з деканом Вестмінстера, доктором Девідом Хойлом і генеральним прийомним і секретарем відділення Полом Бауманом.

Під час свого візиту, який припав на Національний день роздумів із нагоди річниці першого карантину у Великобританії, принц Вільям і Кейт також взяли участь в приватній бесіді, щоб відзначити всіх тих, хто загинув унаслідок пандемії за останні 12 місяців. Герцог запалив свічку в пам'ять про них, а герцогиня залишила букет нарцисів.

Починаючи з березня, у Вестмінстерському абатстві щотижня роблять до двох тисяч щеплень від коронавірусу місцевим жителям. Центр вакцинації знаходиться у веденні фонду NHS Foundation Trust у Челсі та Вестмінстерської лікарні й облаштований в південному трансепті (поперечний неф у базилікальних і хрестоподібних за планом храмах, що перетинає основний неф під прямим кутом, — прим. Ред), де знаходиться всесвітньо відомий Куточок поетів. Абатство як і раніше відкрите для щоденної служби.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон дуже любить наряди зеленого кольору, які вміє носити, починаючи від простих повсякденних суконь до розкішних вечірніх нарядів і пальто. Вона також продемонструвала, як можна поєднувати зимові речі та не виглядати при цьому "важко".