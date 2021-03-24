На аукционе продали самую большую картину в мире за 62 млн долларов (фото)

Вырученные средства художник пообещал направить на благотворительные проекты, занимающиеся помощью детям.

Картина на холсте "Путешествие человечества" (The Journey of Humanity), которую называют самой большой в мире, была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов (около 1, 7 млрд гривен). Ее написал британский художник Саши Джафри.

Об этом сообщает местное издание Khaleej Times.

Отмечается, что Джафри работал над картиной более семи месяцев. Полотно по размерам сравнимо с двумя футбольными полями. Для написания картины было использовано помещение дубайского отеля Atlantis.

Изначально планировалось разделить полотно на 70 частей, а позже распродать их на шести аукционах в разных странах мира примерно за 30 миллионов долларов в сумме.

Вырученные средства автор картины пообещал направить на благотворительные проекты, занимающиеся помощью детям.

[ + – ] Саши Джафри

"Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир… Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность получать образование через интернет. Наша цель – сделать интернет доступным для тех, кто живет в самых бедных странах", – заявил Джафри.

До дня продажи полотно около месяца выставлялось в отеле. Покупателем произведения стал Андрэ Абдун, руководитель компании, специализирующейся на криптовалюте.

Отметим, ранее голливудская актриса Анджелина Джоли продала с аукциона работу бывшего премьер-министр Великобритании Уинстона Черчилля за рекордные $11,5 млн.

А художник Бэнкси продал картину на аукционе за рекордные 14,4 млн фунтов. Деньги будут пожертвованы для благотворительных организаций, связанных с Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).