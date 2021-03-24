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На аукционе продали самую большую картину в мире за 62 млн долларов (фото)

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Саши Джафри, художник, аукцион, картина, рекорд
Фото: instagram.com/sachajafri | Художник Саши Джафри стоит на своей картине

Вырученные средства художник пообещал направить на благотворительные проекты, занимающиеся помощью детям.

Картина на холсте "Путешествие человечества" (The Journey of Humanity), которую называют самой большой в мире, была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов (около 1, 7 млрд гривен). Ее написал британский художник Саши Джафри.

Об этом сообщает местное издание Khaleej Times.

Отмечается, что Джафри работал над картиной более семи месяцев. Полотно по размерам сравнимо с двумя футбольными полями. Для написания картины было использовано помещение дубайского отеля Atlantis.

Изначально планировалось разделить полотно на 70 частей, а позже распродать их на шести аукционах в разных странах мира примерно за 30 миллионов долларов в сумме.

Вырученные средства автор картины пообещал направить на благотворительные проекты, занимающиеся помощью детям.

Саши Джафри, художник, аукцион, картина, рекорд
Саши Джафри

"Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир… Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность получать образование через интернет. Наша цель – сделать интернет доступным для тех, кто живет в самых бедных странах", – заявил Джафри.

До дня продажи полотно около месяца выставлялось в отеле. Покупателем произведения стал Андрэ Абдун, руководитель компании, специализирующейся на криптовалюте.

Отметим, ранее голливудская актриса Анджелина Джоли продала с аукциона работу бывшего премьер-министр Великобритании Уинстона Черчилля за рекордные $11,5 млн. 

А художник Бэнкси продал картину на аукционе за рекордные 14,4 млн фунтов. Деньги будут пожертвованы для благотворительных организаций, связанных с Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).