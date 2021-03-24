На аукціоні продали найбільшу картину у світі за 62 млн доларів (фото)

Виручені кошти художник пообіцяв направити на благодійні проекти, що займаються допомогою дітям.

Картина на полотні "Подорож людства" (The Journey of Humanity), яку називають найбільшою у світі, була продана на аукціоні в Дубаї за 62 мільйони доларів (близько 1, 7 млрд гривень). Її написав британський художник Саша Джафр.

Про це повідомляє місцеве видання Khaleej Times.

Зазначається, що Джафр працював над картиною понад сім місяців. Полотно за розмірами можна порівняти з двома футбольними полями. Для написання картини було використано приміщення дубайського готелю Atlantis.

Спочатку планувалося розділити полотно на 70 частин, а пізніше розпродати їх на шести аукціонах у різних країнах світу приблизно за 30 мільйонів доларів.

Вилучені кошти автор картини пообіцяв направити на благодійні проекти, що займаються допомогою дітям.

[ + – ] Саша Джафр

"Ми сподіваємося врятувати життя 200 мільйонів дітей і дати їм шанс змінити світ... Ми хочемо, щоб у кожної дитини була можливість здобувати освіту через інтернет. Наша мета — зробити інтернет доступним для тих, хто живе в найбідніших країнах", — заявив Джафр.

До дня продажу полотно близько місяця виставлялося в готелі. Покупцем твору став Андре Абдун, керівник компанії, що спеціалізується на криптовалюті.

Зазначимо, що раніше голлівудська актриса Анджеліна Джолі продала з аукціону роботу колишнього прем'єр-міністр Великобританії Вінстона Черчилля за рекордні $ 11,5 млн.

А художник Бенксі продав картину на аукціоні за рекордні 14,4 млн фунтів. Гроші будуть пожертвувані для благодійних організацій, пов'язаних з Національною службою охорони здоров'я Великобританії (NHS).