RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

На аукціоні продали найбільшу картину у світі за 62 млн доларів (фото)

50
Саші Джафр, художник, аукціон, картина, рекорд
Фото: instagram.com/sachajafri | Художник Саша Джафр стоїть на своїй картині

Виручені кошти художник пообіцяв направити на благодійні проекти, що займаються допомогою дітям.

Картина на полотні "Подорож людства" (The Journey of Humanity), яку називають найбільшою у світі, була продана на аукціоні в Дубаї за 62 мільйони доларів (близько 1, 7 млрд гривень). Її написав британський художник Саша Джафр.

Про це повідомляє місцеве видання Khaleej Times.

Зазначається, що Джафр працював над картиною понад сім місяців. Полотно за розмірами можна порівняти з двома футбольними полями. Для написання картини було використано приміщення дубайського готелю Atlantis.

Спочатку планувалося розділити полотно на 70 частин, а пізніше розпродати їх на шести аукціонах у різних країнах світу приблизно за 30 мільйонів доларів.

Вилучені кошти автор картини пообіцяв направити на благодійні проекти, що займаються допомогою дітям.

Саші Джафр, художник, аукціон, картина, рекорд
Саша Джафр

"Ми сподіваємося врятувати життя 200 мільйонів дітей і дати їм шанс змінити світ... Ми хочемо, щоб у кожної дитини була можливість здобувати освіту через інтернет. Наша мета — зробити інтернет доступним для тих, хто живе в найбідніших країнах", — заявив Джафр.

До дня продажу полотно близько місяця виставлялося в готелі. Покупцем твору став Андре Абдун, керівник компанії, що спеціалізується на криптовалюті.

Зазначимо, що раніше голлівудська актриса Анджеліна Джолі продала з аукціону роботу колишнього прем'єр-міністр Великобританії Вінстона Черчилля за рекордні $ 11,5 млн.

А художник Бенксі продав картину на аукціоні за рекордні 14,4 млн фунтів. Гроші будуть пожертвувані для благодійних організацій, пов'язаних з Національною службою охорони здоров'я Великобританії (NHS).