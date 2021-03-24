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Предполагаемая дочь Путина снялась в рекламе одежды (фото)

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Луиза Розова, дочь Путина, модель
Луиза Розова давно увлекается модой

Девушка примерила платья в стиле baby doll и комбинезон из денима.

Якобы тайная дочь президента России Владимира Путина Луиза Розова снялась для лукбука весенней коллекции дизайнера Романа Уварова в вещах одноименного бренда, а ее фото появились на странице бренда в Instagram.

"Луиза Розова в специальном кампейне #RomaUvarovDesign BABY DROP SS’21. Одежда из этого дропа напомнит о приятных впечатлениях из детства, ожидании чуда, о детской наивности и чистоте", – говорится в подписи к снимкам.

На кадрах девушка позирует в платьях в стиле baby doll, комбинезоне из вареного денима, украшенном ажурным воротником, объемной рубашке с принтом, повторяющим детский рисунок. На некоторых кадрах можно увидеть сказочного героя Колобка, а также еще одну модель, лицо которой скрывает маска.

Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама
Луиза Розова, RomaUvarovDesign, реклама

О Луизе Розовой, которую считают третьей дочерью Путина, впервые заговорили после расследования издания "Проект" в ноябре прошлого года. Тогда в серии материалов "Железные маски" упоминалось о том, что близкая знакомая президента РФ из Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих получила долю в банке "Россия", а также ей часто присылали роскошные подарки люди из близкого окружения главы государства. Там же шла речь о ее дочери Луизе, которая, как оказалось, как две капли воды, похожа на первое лицо России, а ее отчество – Владимировна.

Луиза Розова, дочь Путина
Фото: telegra.ph
Луиза Розова, дочь Путина
Фото: telegra.ph
Луиза Розова, дочь Путина
Луиза Розова, дочь Путина
Луиза Розова, дочь Путина
Луиза Розова, дочь Путина
Луиза Розова, дочь Путина
Луиза Розова, дочь Путина
Луиза Розова, дочь Путина
Луиза Розова, дочь Путина

О якобы внебрачной дочери Путина упоминал и Алексей Навальный в расследовании о дворце российского президента.

Сама девушка никак не комментировала эти слухи, как и не дала прямого ответа на вопрос о своем предполагаемом отце. Однако эта история сделала ее очень популярной персоной.

Официально у Владимира Путина есть две дочери, Мария и Екатерина, которых ему родила в браке бывшая жена Людмила. 6 июня 2013 года в интервью телеканалу «Россия-24» президент и его супруга объявили, что их брак себя исчерпал, и они приняли решение развестись.

Напомним, предполагаемая дочь Путина Луиза Розова пообщалась с автором расследования о себе.