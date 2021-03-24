Предполагаемая дочь Путина снялась в рекламе одежды (фото)

Девушка примерила платья в стиле baby doll и комбинезон из денима.

Якобы тайная дочь президента России Владимира Путина Луиза Розова снялась для лукбука весенней коллекции дизайнера Романа Уварова в вещах одноименного бренда, а ее фото появились на странице бренда в Instagram.

"Луиза Розова в специальном кампейне #RomaUvarovDesign BABY DROP SS’21. Одежда из этого дропа напомнит о приятных впечатлениях из детства, ожидании чуда, о детской наивности и чистоте", – говорится в подписи к снимкам.

На кадрах девушка позирует в платьях в стиле baby doll, комбинезоне из вареного денима, украшенном ажурным воротником, объемной рубашке с принтом, повторяющим детский рисунок. На некоторых кадрах можно увидеть сказочного героя Колобка, а также еще одну модель, лицо которой скрывает маска.

О Луизе Розовой, которую считают третьей дочерью Путина, впервые заговорили после расследования издания "Проект" в ноябре прошлого года. Тогда в серии материалов "Железные маски" упоминалось о том, что близкая знакомая президента РФ из Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих получила долю в банке "Россия", а также ей часто присылали роскошные подарки люди из близкого окружения главы государства. Там же шла речь о ее дочери Луизе, которая, как оказалось, как две капли воды, похожа на первое лицо России, а ее отчество – Владимировна.

О якобы внебрачной дочери Путина упоминал и Алексей Навальный в расследовании о дворце российского президента.

Сама девушка никак не комментировала эти слухи, как и не дала прямого ответа на вопрос о своем предполагаемом отце. Однако эта история сделала ее очень популярной персоной.

Официально у Владимира Путина есть две дочери, Мария и Екатерина, которых ему родила в браке бывшая жена Людмила. 6 июня 2013 года в интервью телеканалу «Россия-24» президент и его супруга объявили, что их брак себя исчерпал, и они приняли решение развестись.

Напомним, предполагаемая дочь Путина Луиза Розова пообщалась с автором расследования о себе.